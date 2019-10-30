Ayaz ve Nupelda kardeşler için okulda, kütüphane oluşturuldu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir okulda teröristler tarafından döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşler için geri dönüşüm malzemelerinden kütüphane oluşturuldu.

Yarını Aydınlat Derneği üyeleri, "100Bin1Kitap" projesi kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Şehit Hakim Onur Alan İlkokulundaki kütüphaneyi şehit kardeşler Ayaz ve Nupelda adına Deva Derneği ve Esenyurt Belediyesi’nin katkılarıyla geri dönüşüm malzemeleriyle yeniden dizayn etti.Bilgisayarların yanı sıra çok sayıda kitabında konulduğu kütüphanenin açılışı Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış, Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, kurum amirleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Dernek tarafından "100bin1kitap” projesi kapsamında köy okullarındaki kitap ve kütüphane ihtiyacını karşılamak, çocukların kitap sevgisini arttırmak ve bilgili bireyler olmasını sağlamak için 4 yıldır çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

TUNCELİ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:16

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