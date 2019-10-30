TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesi yakınlarından geçen Tağar Çayı kenarında balık avlanmada kullanılması yasak olan halk arasında 'tırıvırı' olta olarak bilinen ağa takılan 5 yengeç, doğal ortamına bırakıldı.

Halk arasında 'tırıvırı olta' olarak bilinen naylondan yapılmış ve sık dokunmuş balık ağı, kaçak avcılar tarafından Çemişgezek ilçesi yakınlarındaki Tağar Çayı'na bırakıldı. Ağlara takılan 5 yengeç bölgede doğa gezisinde olan Haydar Çetinkaya tarafından bulundu. Çetinkaya, ağlara takılan 5 yengeci kurtarıp, doğaya bıraktı.

Haydar Çetinkaya, "Tağar Çayı'na kaçak olarak atılan ancak geri çekilmeyen oltaya 5 yengeç takılmıştı. 5 yengeci ağlardan kurtarıp doğal ortamlarına bıraktık. Vatandaşlardan rica ediyoruz bu ağ çaylarda, göletlerde nehirlerde bırakıldığı anda sudaki canlıların ölümüne sebebiyet veriyor. Lütfen bu oltaları kullanmasınlar" dedi.



TUNCELİ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:16

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