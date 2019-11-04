Tunceli, geceleri bir başka güzel

Terörden arındırılan Tunceli, Vali Tuncay Sonel'in girişimleriyle cadde, sokak, park alanlarındaki ışıklandırma çalışmasıyla ayrı bir görsel şölen sunuyor.

Geçmiş yıllarda sürekli terörle anılan Tunceli, Vali Tuncay Sonel’in girişimleri ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur, turizm, spor ve tatil şehri oldu. Aynı zamanda doğal güzelliği ile bilinen kent artık geceleri de bir başka güzel oldu. Vali Sonel’in bir dönem Belediye Başkan Vekilliği yaptığı dönemde hayata geçirilen aydınlatma projeleri şehri geceleri de rengarenk yaptı. Kentin girişinden çıkışına kadar 9 kilometrelik yolda lale motifli aydınlatmalarla modern görünüme kavuşan Tunceli, geceleri görsel şölen sunuyor.

Tunceli’nin birkaç yıl öncesine kadar terör olayları ile gündeme geldiğini belirten Vali Tuncay Sonel, "Başta Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanımızın destekleri, güvenlik güçlerimizin teröristle mücadele de başarı operasyonları ile Tunceli huzur şehri haline geldi. Birkaç yıl öncesine kadar Tunceli’ye geldiğinizde karanlık bir ortam vardı. Vatandaşlarımızın akşam 7’den sonra sokağa çıkmadığı bir ortam vardı. Oysa şimdi huzur olunca vatandaşlarımız ailesi ile birlikte gece geç saatlere kadar dışarıda. Hatta şehri girdiğiniz vakit 9 kilometrelik lale motifli aydınlatmalar karşılıyor. İnsanın baktıkça içi açılıyor. Tunceli parklarıyla, bahçeleriyle, klimalı ve kütüphaneli otobüs duraklarıyla, bisiklet ve gezi yolları, gondollar, gezi tekneleriyle ışıl ışıl değişen bir şehir oldu. Buda huzurdan sonra değişen Tunceli. Artık Tunceli’ye girdiğiniz de bu güzelliği görüyorsunuz. Her direkte beyaz ay yıldızlı bayrağımız da var. İnsanın adeta içi açılıyor" dedi.

Diyarbakır’dan üniversite okumak için Tunceli’ye gelen Mahmut Çelikkılıç ise “Tunceli’nin ne kadar değiştiğini sosyal medyadan ve haberlerden gördüm. Işıklandırmalar çok güzel. Vali beye çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Akşam bu ışıklar eşliğinde yürümek huzur verici" diye konuştu.

Aydınlatmaların atmosfer olarak farklı bir hava kattığını aktaran vatandaşlar, kentin gelişimi açısından çok önemli bir çalışma, bu değişimi görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

TUNCELİ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:21

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