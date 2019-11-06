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Tunceli'de bin öğretmen, öğrencilerini evde ziyaret etti

İHA

Tunceli genelinde görev yapan bin 23 öğretmen, hazırlanan proje kapsamında eş zamanlı olarak öğrencilerinin evlerine misafir olup, aileleriyle vakit geçirdi.

Tunceli'de bin öğretmen, öğrencilerini evde ziyaret etti

Tunceli genelinde görev yapan bin 23 öğretmen, hazırlanan proje kapsamında eş zamanlı olarak öğrencilerinin evlerine misafir olup, aileleriyle vakit geçirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Bir harf öğretenle bir fincan kahve” projesi uygulamaya geçti. Projesi kapsamında kentteki bin 23 öğretmen, öğrencilerini evlerinde ziyaret etti. Eve giden öğretmenler velilerle görüşerek hem onlarla yakından sohbet etme imkanı buldu, hemde öğrencisinin ev halini görme şansını yakaladı. Proje kapsamında öğrencilerin ev içerisindeki davranışlarını gözlemlemek ve okul ile arasındaki bağı güçlendirmenin amaçlandığı aktarıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci de beraberindeki öğretmenlerle Sarı Saltuk okulu öğrencileri evinde ziyaret etti. Öğretmenlerin öğrencilerle buluşturulmasının amacını aktaran Ekmekci, "Çocukların okuldaki yaşantılarını takip edebiliyoruz fakat evde neler yaşıyor bilmiyoruz. Onların ev hayatlarını bilmeden okul yaşantılarını düzenleyemiyoruz. Bu amaçta Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı projeyi ilimizde de başlattık. Bu durum bir günle sınırlı kalmasın devamı olacak. Öğrenciler öğretmenlerini evde görünce çok mutlu oldu. Kendini daha güçlü hissettiğini gördüm. Çocuğun evde ki eksikliğine göre öğretmenler ihtiyaçlarını karşılayacak. Altı il aynı anda başlattık. Tunceli’de bin 23 tane öğretmenlerimiz şuan öğrenciler ve velilerle birlikteler” dedi.
Projeyi çok beğendiğini aktaran öğrencilerden Boran Cem Yıkılmaz, "Keşke hep devam etse. Öğretmenimi evde gördüm çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

TUNCELİ

06 Kasım 2019 Çarşamba

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