Tunceli'de 'Bir harf öğretenle bir fincan kahve' projesi

TUNCELİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı 'Bir harf öğretenle bir fincan kahve' projesi kapsamında 1023 öğretmen, veliler ve öğrencileri evinde ziyaret etti.

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce öğrenci ve öğretmen ilişkilerini artırmak amacıyla 'Bir harf öğretenle bir fincan kahve' projesi hayata geçirildi. Projede yer alan kent genelinde görev yapan bin 23 öğretmen, öğrencileri ve velilerini evlerinde ziyaret etti.

Projeyle öğrencilerin eğitimde başarılarını da artırmayı amaçladıklarını anlatan İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Emekçi, "Çocukların okuldaki yaşantılarını takip edebiliyoruz fakat evde neler yaşıyor bilmiyoruz. Onların ev hayatlarını bilmeden okul yaşantılarını düzenleyemiyoruz. Bu amaçta Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı projeyi ilimizde de başlattık. Bu durum bir günle sınırlı kalmasın istiyoruz, devamı olacak. Öğrenciler öğretmenlerini evde görünce çok mutlu oldu. Kendini daha güçlü hissettiğini gördüm. Çocuğun evdeki eksikliğine göre öğretmenler ihtiyaçlarını karşılayacak. Tunceli'de bin 23 öğretmenimiz öğrenciler ve velilerle buluştu. Çocuklarımızın ilk sosyal çevresini aileleri oluşturuyor ve hayat boyu onlara eşlik ediyorlar. Bütün gayemiz, öğrencilerimizin mutlu ve sağlıklı bir eğitim ve öğretim hayatı geçirerek hayatta emin adımlarla yürüyecekleri güzel bir gelecek inşa etmeleridir" dedi.



TUNCELİ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:23

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