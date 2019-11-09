Tunceli’de ‘Bir Kalem Bin Eser, Gelecek Bizi Bekler Projesi’ hayata geçirildi.

AK Parti Tunceli İl Başkanlığı tarafından ‘Bir Kalem Bin Eser, Gelecek Bizi Bekler’ projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında AK Parti teşkilatında yer alan üyeler, “AK Veli” temasıyla öğrencilere gönüllü velilik hizmeti sunmaya başladı. Mahalle temsilcileri tarafından tespit edilen öğrencilerin haneleri teker teker ziyaret edilmeye başlandı. Çalışmalar kapsamında üyeler, Pülümür ilçesi Dede Korkut İlköğretim 1. sınıf öğrencileri ile bir araya gelip Kaynak ders kitapları dağıttı.

Proje hakkında bilgi veren AK Parti Tunceli Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Uçar, “AK Parti Tunceli İl Başkanımız Fatih Tek’in talimatları doğrultusunda öğrenci kardeşlerimiz ile dayanışma ağımızı güçlendirmek ve eğitim hayatlarında teşkilat olarak desteklerimizi sürdürebilmek adına projemizi faaliyete geçirdik. Projemiz kapsamında mahalle temsilcilerimizin koordinatörlüğünde öğrenci kardeşlerimizin haneleri ziyaret ediliyor. Kardeşlerimiz ile gerekli çalışmalar planlanarak hem destek vereceğimiz hem de dayanışmamızı sürdüreceğimiz alanlar belirleniyor” dedi.

TUNCELİ 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:26

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