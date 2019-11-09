Mimarisiyle Mostar Köprüsü'ne benzetilen Tağar Köprüsün'de sonbahar şölen

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde mimari özellikleriyle Mostar Köprüsü'ne benzetilen Tağar Köprüsü, sonbahar ile eşsiz güzelliğe büründü.





Çemişgezek'e ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta Tağar Çayı üzerinde bulunan, 1807 – 1808 yıllarında Yusuf Ziya Paşa tarafından yaptırılan Osmanlı eseri Tağar Köprüsü, kendi görselliği ve sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle görenleri adeta mest ediyor. Mimarisiyle Bosna Hersek’teki Mostar Köprüsü'ne benzetilen Tağar Köprüsü, civarında bulunan ağaçlık alanların sararan yaprakları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Oluşturduğu doğa güzelliğinin yanı sıra mimarisiyle de dikkat çeken köprü, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor.



Tağar Köprüsü'nün Yusuf Ziya Paşa tarafından yaptırılan bir Osmanlı eseri olduğunu belirten yöre sakinlerinden Serkan Özerdir, " Köprüler ve yollar sadece insan taşımamıştır. Aynı zamanda kültür, sanat ve bilim taşımıştır. İlçemizde bulunan Tağar Köprüsü de aynı şekilde kültür, bilim ve sanat taşımıştır. Bu tarihi köprümüz Elazığ bölgemizden Kemaliye istikametine ve oradan da batıya bir kültür etkileşimi sağlamıştır. Aynı zamanda insanımıza uzun yıllar hizmet eden bir köprümüzdür. Bosna Hersek’te bulunan Mostar köprüsüyle mimari açıdan benzerliği vardır. Mostar Köprüsü' de, Mostar vilayetinin iki yakasındaki farklı kültürdeki insanların etkileşimini sağladığını biliyoruz. Tağar Köprüsü de tarihte medeniyetler arasında bir bağ şeklinde insanlara hizmet etmiştir. İlçemize çok yoğun şekilde turist akını gerçekleşmektedir. Gelen kişilerde bu köprüyü ziyaret etmeden ayrılmamaktadır”dedi.

Köprünün yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçisi olduğunu aktaran Ahmet Eray Kaya ise, “Tağar Köprümüz yüzlerce yıldır günümüze süregelmiştir. Bu köprümüze Bosna Hersek’te bulunan Mostar Köprüsü'nün ikiz kardeşi de diyebiliriz. Tağar Köprüsü için insanlar Rusya’dan bile merak edip geliyorlar. Nasıl ki Elazığ’ın Harput Kalesi, Kars’ın Kars Kalesi varsa, Çemişgezek ilçemizdeki düğünlerde de Tağar Köprüsü gelin ve damadın düğün fotoğraflarında yer alıyor. Şu an mevsimsel olarak da sonbahar ayındayız. Özellikle sonbahar ayında Çemişgezek ilçesi çok muazzam görüntülere sahne olmaktadır. Elazığ’dan, Kemaliye’den ve Türkiye’nin 81 ilinden buraya gezmeye ve özellikle Tağar Köprüsünü görmeye geliyorlar. Köprümüz adını üzerinde bulunduğu Tağar çayından almaktadır” diye konuştu.

TUNCELİ 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:26

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