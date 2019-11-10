Atatürk, Tunceli'de anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Atatürk, Tunceli'de anıldı

DHA

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Tunceli'de düzenlenen törenle anıldı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Tunceli'de düzenlenen törenle anıldı.
Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı önünde başlayan törene; Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Belediye Başkan Vekili Ümit Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile çok sayıda asker, polis ve vatandaş katıldı. Çelenklerin anıta bırakılmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kültür merkezinde devam eden törene katılan protokol, ön sıralardaki yerlerine oturmayıp vatandaşların arasına geçti. Atatürk'ün yaşamı ve başarılarının anlatıldığı konuşmaların yapıldığı törende video gösterileri sunuldu. Tören, öğrencilerin Atatürk'ün sevdiği  türküleri okumasından sonra okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

TUNCELİ

10 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:27
  • GÜNEŞ 06:52
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:20
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli'de Atatürk düzenlenen törenle anıldı
YEREL HABERLER Tunceli'de Atatürk düzenlenen törenle anıldı
Mimarisiyle Mostar Köprüsü'ne benzetilen Tağar Köprüsün'de sonbahar şölen
YEREL HABERLER Mimarisiyle Mostar Köprüsü'ne benzetilen Tağar ...
Tunceli’de ‘Bir Kalem Bin Eser, Gelecek Bizi Bekler’ projesi
YEREL HABERLER Tunceli’de ‘Bir Kalem Bin Eser, Gelecek Bizi Bekler’ ...
Tunceli’de ‘Sözden Kalbe Eğitim Buluşmaları’
YEREL HABERLER Tunceli’de ‘Sözden Kalbe Eğitim Buluşmaları’
(Düzeltme) Tunceli'de Turizm çalıştayı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Tunceli'de Turizm çalıştayı
Tunceli'de Turizm çalıştayı
YEREL HABERLER Tunceli'de Turizm çalıştayı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu