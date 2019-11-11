Tunceli’de 230 bin fidan toprakla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tunceli’de 230 bin fidan toprakla buluştu

İHA

Tunceli'de 'Geleceğe Nefes Ol Seferberliği' kapsamında, 230 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Tunceli’de 230 bin fidan toprakla buluştu

Tunceli’de ‘Geleceğe Nefes Ol Seferberliği’ kapsamında, 230 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı “Geleceğe Nefes Ol” seferberliği kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Tunceli ve 7 ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Seferberlik kapsamında 50 bin fidan hedeflenen Tunceli’de, 81 bin fidan sahiplenilirken 230 bin fidan ise toprakla buluşturuldu.Bu sayede Tunceli Türkiye genelinde ilk 3’e girdi. Munzur Üniversitesi kampüs alanı içerisindeki fidan dikimine ise, Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.Fidan dikiminden sonra kampüs alanında bir araya gelen öğrenciler ve otizmli bireyler halay çekerek Türkiye’de ilk 3’e girmeyi kutladı.
Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de binlerce fidanın toprakla buluştuğunu belirten Vali Tuncay Sonel, “Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi milli ağaçlandırma günü. Bugün 11 milyon fidan Türkiye’nin her köşesinde toprakla buluşuyor. Bizde bugün Munzur Üniversitesinde kampüs alanındayız. Tunceli ailesi olarak binlerce fidanı dikiyoruz. Bunlara 7 ilçemizde dahil. Binlerce fidanımız şuan toprakla buluşuyor. Biz emeği geçen tüm herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Gelecek nesle daha yeşil bir Türkiye için uğraşmak gerekiyor. En güzeli de 11 milyon fidan bugün Guinness Rekorlar Kitabına da girecek. Tunceli olarak da ilk 3’e girmiş bulunmaktayız. Buda bizi ayrıca mutlu etti” dedi.
Etkinliğe katılanlardan Nihan Yıldırım, “ 81 ilimizde fidan dikiliyor. Seçilen bölgeler genellikle heyelan bölgesi. Bu doğamıza büyük bir katkı sunacak. Herkes fidanları dikiyor. Bizde Tunceli ayağındayız. Büyük bir emek var. Bu emek gelecek nesillere de örnek olmasını temenni ediyorum. Yeşil bir doğa yeşil bir gelecek demek. Doğayı bu hale getirmek bizler için muhteşem bir duygu” diye konuştu.
Sınav için üniversiteye geldiklerini aktaran öğrencilerden Abdulaziz Çoşkun ise, “Sınavımızı ağaçlar için iptal ettik. Şimdi ağaç dikiyoruz. Bence doğa adına çok iyi bir şey. Bunu yapan tüm yöneticilere çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

TUNCELİ

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:28
  • GÜNEŞ 06:53
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:19
  • YATSI 18:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Tunceli 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında ilk 3'e girdi'
YEREL HABERLER 'Tunceli 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında ilk 3'e ...
Gençler ve ekipler seferber oldu, tüm çabaya rağmen yaban keçisi kurtarılamadı
YEREL HABERLER Gençler ve ekipler seferber oldu, tüm çabaya rağmen ...
Atatürk, Tunceli'de anıldı
YEREL HABERLER Atatürk, Tunceli'de anıldı
Tunceli'de Atatürk düzenlenen törenle anıldı
YEREL HABERLER Tunceli'de Atatürk düzenlenen törenle anıldı
Mimarisiyle Mostar Köprüsü'ne benzetilen Tağar Köprüsün'de sonbahar şölen
YEREL HABERLER Mimarisiyle Mostar Köprüsü'ne benzetilen Tağar ...
Tunceli’de ‘Bir Kalem Bin Eser, Gelecek Bizi Bekler’ projesi
YEREL HABERLER Tunceli’de ‘Bir Kalem Bin Eser, Gelecek Bizi Bekler’ ...
Tunceli’de ‘Sözden Kalbe Eğitim Buluşmaları’
YEREL HABERLER Tunceli’de ‘Sözden Kalbe Eğitim Buluşmaları’

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu