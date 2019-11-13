Tunceli'de terörden ceza alan belde başkanı görevden uzaklaştırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tunceli'de terörden ceza alan belde başkanı görevden uzaklaştırıldı

İHA

Tunceli Valiliği, Mazgirt ilçesine bağlı HDP'li Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi'nin, hakkında "Terör Örgütü Propagandası" yapmak suçundan verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını, yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu'nun görevlendirildiğini bildirdi.

Tunceli Valiliği, Mazgirt ilçesine bağlı HDP'li Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi'nin, hakkında "Terör Örgütü Propagandası" yapmak suçundan verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını, yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu'nun görevlendirildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli ili Mazgirt ilçesi Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin E:2017/14, K:2017/114 sayılı kararıyla “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildiği,yine adı geçen hakkında “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/854 sayılı dosya kapsamında soruşturmanın devam ettiği anlaşılmıştır. Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasına ilişkin mahkumiyet kararı göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 12/11/2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu , Akpazar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

TUNCELİ

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:30
  • GÜNEŞ 06:55
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:17
  • YATSI 18:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli'nin Akpazar Belediye Başkanlığı'na görevlendirme
YEREL HABERLER Tunceli'nin Akpazar Belediye Başkanlığı'na ...
Karayoluna kaya düştü, ekipler kısa sürede yolu açtı
YEREL HABERLER Karayoluna kaya düştü, ekipler kısa sürede yolu açtı
Tunceli'de organik bebekler marka oldu, ihracatı başladı Tunceli'nin Hozat ilçesinde üretilen ve "HOBE" markasını alan organik bebek üretiminde 50 kadın istihdam edilmeye başlandı Şu anda Türkiye genelinin yanı sıra Almanya'ya da bebeklerden satılmaya başlandı Kadınlar, anlaşma olursa bir firmaya 100 bin adet inek örgüsü hazırlayarak 3 milyon lira gelir elde edecek
YEREL HABERLER Tunceli'de organik bebekler marka oldu, ihracatı ...
'Tunceli 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında ilk 3'e girdi'
YEREL HABERLER 'Tunceli 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında ilk 3'e ...
Tunceli’de 230 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Tunceli’de 230 bin fidan toprakla buluştu
Gençler ve ekipler seferber oldu, tüm çabaya rağmen yaban keçisi kurtarılamadı
YEREL HABERLER Gençler ve ekipler seferber oldu, tüm çabaya rağmen ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu