Tunceli'de terörden ceza alan belde başkanı görevden uzaklaştırıldı

Tunceli Valiliği, Mazgirt ilçesine bağlı HDP'li Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi'nin, hakkında "Terör Örgütü Propagandası" yapmak suçundan verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını, yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu'nun görevlendirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli ili Mazgirt ilçesi Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin E:2017/14, K:2017/114 sayılı kararıyla “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildiği,yine adı geçen hakkında “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/854 sayılı dosya kapsamında soruşturmanın devam ettiği anlaşılmıştır. Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasına ilişkin mahkumiyet kararı göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 12/11/2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu , Akpazar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

TUNCELİ 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

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