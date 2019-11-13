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Tunceli'de 15 günlük etkinlik yasağı

DHA

TUNCELİ'de, güvenlik güçlerinin son günlerde PKK'ya ağır darbeler vurması nedeniyle zor durumda olan terör örgütü üyelerinin halkın yoğun olarak yaşadığı yerleri hedef alabileceği ve çeşitli eylemler yapabileceği bilgilerinin alınması üzerine, valilik kentte yapılacak her türlü eylem, etkinlik ve yürüyüşü, 15 gün süreyle yasakladı.
Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin son günlerde düzenlediği başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vurulduğu belirtilerek, teröristlerin halkın yoğunlukta bulunduğu yerlere yönelik eylem yapacağı yönünde bilgiler alındığı, bu kapsamda kent genelinde her türlü eylem, etkinlik ve yürüyüşün 15 gün süreyle yasaklandığı ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi:
"İçişleri Bakanlığı'nca bazı il ve ilçelerimizde, PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklıirtibatlı faaliyetleri ve terör örgütüne destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunan belediye başkanları ile ilgili, Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesine istinaden görevden uzaklaştırılmış, yerlerine Belediye Kanunu'nun 45'nci maddesi uyarınca belediye başkan vekili görevlendirilmiştir. Bununla ilgili ilimizde de Mazgirt Akpazar Beldesi Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmıştır. Söz konusu atamalar ile görevden uzaklaştırmaları protesto etmek amacıyla terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren oluşum ve örgüt üst yönetiminin talimatları doğrultusunda sosyal medya platformlarından toplanma çağrıları ile ülke geneli ve ilimizde yürüyüş, oturma eylemi, basın açıklaması, imza kampanyası vb. yasadışı etkinlikler düzenleme sureti ile konunun gündemde tutulmaya çalışıldığı değerlendirilmekle birlikte, 5449 Sayılı İl İdaresi Kanunu Madde 1/A ve 1 1/C hükümleri doğrultusunda, valilik ve kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içerisinde (polis ve jandarma sorumluluk alanının tamamı) basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans vb. tüm etkinlikler, 13/11/2019 günü saat 00.01 ile 27/11/2019 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

TUNCELİ

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:30
  • GÜNEŞ 06:55
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:17
  • YATSI 18:37
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