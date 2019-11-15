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Bakan Yardımcısı Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Çetin Tunceli’de İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet ...

İHA

Tunceli'ye gelen İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Hem içeride hem dışarıda ülkemize musallat olan, bizim birliğimize ve beraberliğimize, huzurumuza düşman olan ne kadar güç varsa hepsine karşı topyekün bir mücadele başlattık” derken, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise, "Her yerde, Tunceli'de de kalıcı huzuru sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
Bölgede devam eden operasyonları değerlendirmek amacıyla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Tunceli'ye gelen İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, ilk olarak İl Jandarma Bölge Komutanlığını ziyaret etti. Burada Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve Emniyet Müdürü Yılmaz Delen tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Çetin, Jandarma Özel Harekat Timleri ile birlikte kahvaltı yaptı.
40 yıldır süren terörle mücadelede çok farklı konular ve hikayeler olduğunu anımsatan Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Ama sizin yazdığınız ve ulaştığınız kadar başarılı bir noktaya, sizin geldiğiniz kadar güçlü bir noktaya gelememiştik. 40 yıldır bu coğrafyada görev yapan insanlar hep eziyet çekti. 40 yıldır tayini bu bölgeye çıkan hiçbir kaymakam, savcı, hakim, astsubay, uzman, hemşire, doktor, imam, ebe, öğretmenin anaları rahat uyuyamadı. Herkesin gözü televizyonda ve telefonda oldu. Acaba korkusuyla yattılar, acaba korkusuyla uyandılar. Bu coğrafyada yaşayan insanlar da hiç rahat yüzü görmedi. Acaba köyüme baskın mı olacak. Hangi gün evimdeki, ocağımdaki aşım alınacak, hangi gün evlatlarım kaçırılacak, hangi gün benden fidye istenecek diye onlarda 40 yıldır huzur görmedi. Bu hainler, bu alçaklar, bu zalimler bu coğrafyanın hiçbir insanı ayırt etmeden hepsine zulüm ettiler. Her geçen gün döktükleri kanlarla aramıza daha fazla uçurum girmesini sağladılar. Nifak tohumlarının daha fazla güçlenmesini sağladılar. Zor durumlar geçirdiğimiz günler oldu. Hiçbir zaman ümidimizi kaybetmedik ne de milletimiz devletine olan inancını kaybetti” dedi.

"Terör örgütü belası kalmayacak"
Türkiye’nin konjonktürel ve coğrafi konumundan dolayı zor günlerden geçtiğini kaydeden Ersoy, “Hem içeride hem dışarıda ülkemize musallat olan, bizim birliğimize ve beraberliğimize, huzurumuza düşman olan ne kadar güç varsa hepsine karşı topyekün bir mücadele başlattık. Güvendiğimiz kahramanlarımızın milletimizin bağrından çıkan siz evlatlarımızla destan yazdık. Hepsini bir bir üste koyduk ve def ettik. Verdiğimiz bu mücadele ile artık Türkiye Cumhuriyeti devletinin başına musallat olmuş bir bölücü terör örgütü belası kalmayacak. Vereceğiniz mücadeleyi inşallah yaza çıktığımızda Türkiye’de PKK terör örgütü kalmadığı müjdesini hem milletimize hem şehitlerimize hem gazilerimize ve onların yakınlarına, yüreği yanan tüm bireylere bu müjdeyi vermek size nasip olacaktır. Bugün ülkemiz en zor şartlarda dünyanın en güvenli ülkelerinden birine gelmişse, bugün Tunceli ülkenin en huzurlu illerinden birine gelmişse ve bugün dünyanın en huzurlu, en güvenli şehirleri Türkiye’de diyebiliyorsak bunun tek kahramanı sizlersiniz. Allah sizden razı olsun” diye konuştu.

"Tunceli'de de, her yerde de kalıcı huzuru sağlayacağız"
Tunceli'yi yakından bildiğini ve 1984 yılında üsteğmen olarak görev yaptığını anımsatan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, “Her yerde, Tunceli de dahil kalıcı huzuru sağlayacağız. Bu ülkenin gündeminden terör belasını çıkarıp, terörü tamamen temizleyip bu ülkeye hak ettiği, bu vatandaşa hak ettiği huzuru sağlayacağız” şeklinde konuştu.
Jandarma Bölge Komutanlığı ziyaretinin ardından valiliğe geçen Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin, burada Vali Tuncay Sonel ve askeri yetkililerden operasyonlar ve kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Valilik çıkışında gazetecilere açıklama yapan Ersoy, son yıllarda Tunceli’de ciddi anlamda değişimler yaşandığını ve huzur kenti olduğunu belirterek, “Bu ziyaretimizde bu huzur ortamının sağlanmasında, bu güven ortamının oluşmasında, istikrarın sağlanmasında yapılan çalışmaları değerli valimizden, güvenlik birimlerimizin başındaki kıymetli arkadaşlarımızdan aldık. Önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaları da birlikte değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

TUNCELİ

15 Kasım 2019 Cuma

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