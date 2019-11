Yaban keçileri her gün o ilçede Yüksek rakımda yaşayan yaban keçileri son günlerde hemen hemen her gün Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yerleşim alanına kadar inmesiyle dikkat çekiyor

Genelde yüksek ve dağlık bölgelerde yaşayan yaban keçilerinin, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde hemen hemen her gün yerleşim alanına kadar inmesi dikkat çekiyor. Yöre halkı bu durumu normal karşılarken, dışarıdan gelenlerin ise ilgisini çekiyor.

Tunceli başta olmak üzere, Elazığ, Erzincan ve Bingöl başta olmak üzere çevre illerde yüksek kesimlerde yaşayan yaban keçileri Çemişgezek ilçesinde sürüler halinde dolaşıyor.Özellikle anayollarda ve ilçenin kenar mahallelerinde hemen hemen her gün görülen yaban keçisi sürüleri, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile her fırsatta görüntüleniyor. Doğa hayatına sahip çıkıp avlamak yerine yaban keçilerinin fotoğraflar ve görüntülerini çeken vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Yaklaşık 10 yıldır ilçe çevresine gelen yaban keçileri son zamanlar da ise merkezine kadar inmeye başladı. Her geçen gün çoğaldığı gözlenen yaban keçileri, araç trafiğinden ve insanlardan kaçmamaya başladı. İlçe sakinleri bu duruma alışırken, dışarıdan gelenler ise kısa süreliğine de olsa şaşırıyor.

İlçe merkezinde yaban keçilerini görüntüleyen İHA muhabiri, “Yaban keçileri bildiğimiz kadarıyla yüksek, sarp kayalık yerlerde yaşarlar. Ama bunun tam aksine Çemişgezek ilçe merkezinde, kenar mahallelerdeki evlerin kapısına kadar sürüler halinde görüntüleyebiliyoruz. Çemişgezek insanı yaban keçilerini sevgisiyle adeta koruma altına almış” dedi.

Yöre halkının doğal yaşamı koruma açısından duyarlı olduğunu belirten Umut Kaygusuz ise “Yaban keçileri artık Çemişgezek ilçe merkezine kadar gelmeye başladı. Vatandaşların da doğaya duyarlı olmasından dolayı, neredeyse evlerimizin içine kadar, kapılarımıza kadar gelmeye başladılar. Burada yaşayan insanlar bu durumu artık doğal karşılıyor ama dışarıdan gelen vatandaşlar ve turistler bu olaya şaşırıyorlar. Onlar bu ilçenin artık bir güzelliği oldu. Yani yaban keçileri bir güzellik. Başka yerde görme şansınız çok az. Doğal yaşamı korumak lazım. İlçemize güzel bir görünüm ve neşe katıyorlar. Yaban keçilerini görmek için ilçede insanlar yürüyüş yapıyorlar. Fotoğraf çekiyorlar. Doğal yaşamı koruyorlar. Bu doğal yaşam elbette ki korunmalıdır" şeklinde konuştu.

Yaban keçilerini artık kendilerinin bir parçasıymış gibi gördüklerini dile getiren ilçe sakini Gökhan Demirel ise, “Çemişgezekliler yaban keçilerini artık benimsediler. Yaban keçileri de karşılıklı olarak Çemişgezek insanını benimsedi. Onun için artık ilçe merkezinde, mahallelerde ve sokaklarda çok rahatlıkla gezebiliyorlar. Biz yaban keçilerini gün içerisinde belki de yüzlercesini görüyoruz. Genelde gruplar halinde geziyorlar. Biz artık yaban keçilerini bizlerin bir parçasıymış gibi görüyoruz” ifadelerini kullandı.

