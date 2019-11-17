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Yerli "Robinson Crusoe" Ziya Dede, adasında kışa hazırlanıyor 14 yıl önce yerleştiği adaya diktiği 3 ...

İHA

Keban Baraj Gölü Havzası'nda 14 yıl önce yerleştiği ve sessiz sedasız adaya diktiği 3 bin 500 fidan ile renk veren 80 yaşındaki Ziya Abay, kış öncesi ağaçlarını budayıp çapalayarak hazırlık yapıyor. 11 milyon fidanın dikildiğini duyduğunda çok sevindiğini belirten Abay, dağlık alanlarda gezerken kendisinin de badem ektiğini aktardı.

Keban Baraj Gölü Havzası’nda 14 yıl önce yerleştiği ve sessiz sedasız adaya diktiği 3 bin 500 fidan ile renk veren 80 yaşındaki Ziya Abay, kış öncesi ağaçlarını budayıp çapalayarak hazırlık yapıyor. 11 milyon fidanın dikildiğini duyduğunda çok sevindiğini belirten Abay, dağlık alanlarda gezerken kendisinin de badem ektiğini aktardı.
Eskişehir’de eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli’nin Pertek ilçesine dönen 80 yaşındaki Ziya Abay, Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü Havzası’nda kalan bir adayı keşfederek yerleştiğinin hikayesi, İhlas Haber Ajansı tarafından medyaya taşınmasıyla ülke genelinde gündem olmuştu. Yerleştiği adaya 3 bin 500 fidan diken, yaptığı sulama havuzu ile fidanları büyütüp adayı ayrı bir görüntüye kavuşturup barakasında yaşayan Ziya Abay, şimdilerde bin 700 TL’lik emekli maaşı ile kiraz fidanı alıp dikmek için hazırlık yapıyor. Yetiştirdiği meyveleri toplayan ve ücretsiz olarak isteyene dağıtan Abay, sonbaharın son günlerinde kış öncesi budama ve çapa işlemleri gerçekleştirirken, adadaki 10 kendisiyle de yakından ilgileniyor.

"Maaşımdan bir şey kalmıyor ama olsun ben ağaç dikmeye devam edeceğim"
Budama yaptığını ve 150 tane kiraz dikeceğini belirten Ziya Abay, “Bin 700 lira emekli maaşım var. Onunla kiraz fidanları almayı düşünüyorum. Kargo parası ile 2 bin lirayı buluyor. Maaşımdan bana bir şey kalmıyor ama olsun ben ağaç dikmeye devam edeceğim” dedi.

11 milyon fidan dikilmiş bakımı olursa çok güzel yeşerir"
11 milyon fidan dikildiğini duyduğunda çok sevindiğini vurgulayan Abay, “Bu uygulamaya devam edilsin, bizim dağlarımız boş. Bende kendi çabanla gezerek boş yerlere badem ağacı dikiyorum. Adada birçok fidan yeri ayarladım. Onları da dikersem 4 bin 200 ağacım oluyor. Güneş enerjisi sistemi olursa bu ağaçlara daha iyi bakarım. Mazot çok pahalı, başa çıkamıyorum. 11 milyon fidan dikilmiş eğer bunların bakımı olursa çok güzel yeşerir her taraf. Ben tek başıma 3 bin 500 ağaç diktim. Dikilen ağaçlara insanlar sahip çıkarsa çok faydalı olur, her taraf yemyeşil olur. Bende mutlu olurum tüm Türkiye Cumhuriyeti mutlu olur. Fidan dikmenin tam zamanı bakımı ve dikilirken can suyu verilirse yeşerir" şeklinde konuştu.

Artık, Türkiye'nin her yerinden ziyaretçisi oluyor
İHA'nın haberinden sonra kendisini çok ziyarete gelen olduğunu dile getiren Abay, “Adana’dan 70 kişi geldi. Mersinde gelenler oldu. Tunceli’den, Elazığ'dan gelenler oldu. Her yerden gelenler oluyor. Adaya ‘Huzur Adası’ diyorum. Buraya gelerek bana gönüllü olarak yardımcı olurlarsa ben çok mutlu olurum. Benim gücüm yetmiyor artık. Buraya gelenler temiz hava alırlar. Ben her mevsim buradayım. Üşüsem de buradan ayrılmam. Benim buradaki en yakın arkadaşlarım 10 tene kedi, onlarla konuşuyor ve zaman geçiriyorum. Kediler benimle beraber gezerler, oynamak istiyorlar benimle. Seviyorum onları canlı olduğu için ağaçlarımı da seviyorum. Ağaçlarımla da arada konuşuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

TUNCELİ

17 Kasım 2019 Pazar

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