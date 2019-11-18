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Dünyanın en tehlikeli yırtıcılarından, akbaba yakından görüntüledi

İHA

Dünyanın en tehlikeli yırtıcılarından olan ve nesli tehdit altında bulunan kara akbaba, Sansa Deresi'nde görüntülendi.

Dünyanın en tehlikeli yırtıcılarından, akbaba yakından görüntüledi

Dünyanın en tehlikeli yırtıcılarından olan ve nesli tehdit altında bulunan kara akbaba, Sansa Deresi'nde görüntülendi.
Doğanın çöpçüsü olarak bilinen ve Dünya'da nesli tehdit altında olan kara akbaba, TunceliErzincan arasında görüntülendi. Özel bir firmada çalışan fırsat buldukça da doğa fotoğrafçılığı da yapan Muzaffer Akyüz, Tunceli’nin Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında bulunan Sansa Deresi mevkiinde gördüğü Kara Akbaba’yı yakından fotoğraflayıp, görüntülerini çekti. Akbaba'ya 10 metre kadar yaklaşan Akyüz’e hayvan adeta poz verdi. Kara akbaba daha sonra ormanlık alana doğru kanat çırparak gözden kayboldu.
İş dışında doğa fotoğrafçılığıyla ilgilendiğini belirten Akyüz, “İlimiz özelde de ilçemiz Pülümür yaban hayatı bakımından son derece zengin. Ben de vakit buldukça bu zenginlikleri kayıt altına almaya çalışıyorum. Nesli tehlike altında bulunan kara akbabayı yakından görüntülediğim için kendimi mutlu hissediyorum” ifadelerini kullandı.

TUNCELİ

18 Kasım 2019 Pazartesi

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