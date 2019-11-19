Giresun’dan Tunceli’ye “Biz Anadoluyuz” gezisi

Giresun'den Tunceli'ye "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında gelen öğrenciler kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan İçişleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Giresun’dan Tunceli’ye öğretmenleri eşliğinde 40 öğrenci geldi. Öğrenciler tarihi, turistik ve inanç mekanlarının bulunduğu yerleri gezmenin yanı sıra devlet hastanesinde hasta ziyareti ile çeşitli sportif etkinliklere katıldı. Gezi kapsamında Vali Tuncay Sonel’i de ziyaret eden öğrenci ve öğretmenlere Vali Sonel tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Öğrencileri Tunceli'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Tuncay Sonel, “ Sizlerin Giresun’dan Tunceli’ye gelmenizi Anadolu’daki dostluk ve kardeşlik duyguları açısından son derece önemsiyoruz. İnşallah kültür ve medeniyetimizin temel değerlerini bu programlarla hep birlikte yarınlara taşıyacağız. Buraları gezmeniz, görmeniz, tanımanız dayanışma ve siz gençlerin bilgi görgülerinin artması açısından da son derece önem taşıyor. İnşallah Tunceli’den keyifli ve öğretici hatıralarla dönersiniz. Ailelerinize ve tüm Giresunlulara Tunceli’den selamlar götürün. İnşallah sizler üzerinden Tunceli ve Giresun illeri arasında uzun yıllar sürecek güçlü gönül köprüleri kurulacaktır” dedi.

TUNCELİ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:36

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:13

YATSI 18:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.