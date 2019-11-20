Tunceli’de “Okul Derslerine Mola, Hayat Derslerine Merhaba” projesi

"Hiçbir şey yok gibi hareket edemeyiz"

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir haftalık tatilde öğretmen ve öğrencilere yönelik “Okul Derslerine Mola, Hayat Derslerine Merhaba” isimli sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

Öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunmak ve öğrencilerin hayattan beslenmesinin amaçlandığı proje kapsamında öğretmenlere “Eğitim Yönetimi” semineri verilirken öğrencilere de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde “Sıfır Atık” konulu sunum gerçekleştirildi.Proje kapsamında Munzur Adrenalin Doğa Sporları Kulübü’nde, adrenalin sporları tanıtımına katılan öğrenciler zipline yapma heyecanı da yaşadı.Doğa yürüyüşü, çöp toplama ve kitap okuma etkinliği gerçekleştiren öğrencilere, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekçi de eşlik etti.Proje faaliyeti kapsamında Huzurevi ziyareti gerçekleştiren öğrenciler burada bulunan yaşlılarla sohbet etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ara tatil boyunca proje etkinliklerine devam edileceği bildirildi.

TUNCELİ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

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