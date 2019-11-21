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Tunceli’de Spor ve Spor Turizminin Gelişmesi Konferansı Vali Tuncay Sonel: “Sportif etkinlikler ...

İHA

Tunceli'de Spor ve Spor Turizminin Gelişmesi konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansta konuşan Vali Tuncay Sonel, sportif etkinliklerin birlik ve beraberliği geliştirmenin yanında turizmin gelişmesine de katkı sağladığını söyledi. Tunceli'de Munzur Üniversitesi Konferans Salonu'nda valilik, üniversite ve Türkiye Rafting Federasyonu'nun katkılarıyla Spor ve Turizmin Gelişmesi konulu konferans düzenlendi. Kentin spor ve turizm potansiyeli konulu sinevizyon gösterimlerinin gerçekleştirildiği panelin açılış konuşması Vali Tuncay Sonel tarafından yapıldı.

Tunceli’de Spor ve Spor Turizminin Gelişmesi Konferansı Vali Tuncay Sonel: “Sportif etkinlikler birlik ve beraberliği pekiştirmenin yanında turizmi de geliştiriyor”

Tunceli’de Spor ve Spor Turizminin Gelişmesi konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansta konuşan Vali Tuncay Sonel, sportif etkinliklerin birlik ve beraberliği geliştirmenin yanında turizmin gelişmesine de katkı sağladığını söyledi. Tunceli’de Munzur Üniversitesi Konferans Salonu’nda valilik, üniversite ve Türkiye Rafting Federasyonu’nun katkılarıyla Spor ve Turizmin Gelişmesi konulu konferans düzenlendi. Kentin spor ve turizm potansiyeli konulu sinevizyon gösterimlerinin gerçekleştirildiği panelin açılış konuşması Vali Tuncay Sonel tarafından yapıldı.
Sportif etkinliklerin birlik ve beraberliğin pekişmesinin yanında turizm geliri açısından da önem taşıdığını dile getiren Vali Tuncay Sonel, “Tunceli’nin bir ilçesinde, merkezinde, köyünde otobüsleri görmek çok önemli ki ilimizi ziyaret edenler içerisinde ülkemizin en önemli, ünlü insanları da vardı. Görüyoruz, konuşuyoruz. Tunceli’deki bu değişimi hakikaten imrenerek anlatıyorum. Yine İzmir, İstanbul ve yurtdışında Tuncelili hemşerilerimiz var. Onların bize bu değişimi yüz yüze ve telefonla anlatması hakikaten bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah yapılan bu rafting parkurundan su sporları merkezinden nice pırıl pırıl kızlarımız, evlatlarımız çıkar ve Tunceli’yi ülkemizi en güzel şekilde temsil eder” dedi.
Sloganlarının “Tanımakla başlar Her şey” olduğunu dile getiren Sonel, “Tanımakla başlar her şey demiştik ya, gelsinler Tunceli’yi görsünler. İnanın Tunceli’yi muhteşem doğasını, misafirperver insanlarını ve güzelliğini gören insanlar biz Tunceli’yi böyle bilmiyorduk diyorlar. Demek ki hala çalışacağız, Tunceli’yi anlatacağız. Tunceli’nin güzel insanlarını, muhteşem doğasını, yöresel lezzetlerini anlatacağız. Bunları hep birlikte yapacağız” şeklinde konuştu.

“Yakaladığımız başarıyı sürdürmemiz lazım”
Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Tunceli’de sportif anlamda yakalanan ivmeden övgüyle söz ederken, yakalanan başarının sürdürülmesi gerektiğini aktardı. Mükemmel şekilde yerli yerine oturtulan süreçte tüm projelerin hayata geçirildiğini kaydeden Yardımcı, “Bu çok önemli. Turizm destinasyonunun en iyi şekilde yakalamalıyız. Bizim doğamız çok bakir. Bizim havamız çok güzel. Bazı yerler kontrolsüz büyüme yaşıyor. Mesela Antalya’ya 25 milyon hareketli turist geliyor ve sorunları bitmiyor. Oysa biz yeni başladık ve iyi bir ivme yakaladık. Bizde kontrolsüz büyüme olmayacak” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Sonel ve Federasyonu Başkanı Yardımcı katılımcıların sorularını yanıtladı. Rafting branşında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara çeşitli hediyelerin de verildiği konferans, Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı’nın Vali Tuncay Sonel’e spora yaptığı katkılardan ötürü teşekkür plaketi vermesiyle sone erdi.
Konferansa Vali Sonel ve Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Yardımcı'nın yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Esen, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şefik Kara, kurum amirleri, üniversitenin akademik, idari personeli, öğrenciler ve turizmciler katıldı.

TUNCELİ

21 Kasım 2019 Perşembe

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