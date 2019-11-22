Hozat’ta 3 bin 500 ceviz ve dut fidanı dağıtıldı

Tunceli’nin Hozat İlçesi’nde 3 bin 500 adet ceviz ve dut fidanı ücretsiz dağıtıldı

İlçeye Kaymakam Cuma Emeç’in girişimleriyle 3 bin 500 dut ve ceviz fidanı temin edildi. Daha sonra Kaymakam Emeç, vatandaşlara ulaştırılmak üzere köy ve mahalle muhtarlarına fidanların büyük bir bölümünü teslim etti.Fidanların bir kısmı ise öğrencilere dağıtıldı.

Orman sevgisi ve çevre bilinci aşılamak amacıyla böyle bir etkinlik yapıldığı aktarıldı.

TUNCELİ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:11

YATSI 18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.