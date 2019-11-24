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AK Parti'li Tek, “Kahraman güvenlik güçlerimiz bir kez daha destan yazacak”

İHA

Huzur şehri olunmasında güvenlik güçlerinin önemine değinen AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Tunceli'nin kapılarının teröre kapanıp sanattan spora, festivallerden Dünya rafting şampiyonasına, ev sahipliği yaptığını söyledi.

AK Parti'li Tek, “Kahraman güvenlik güçlerimiz bir kez daha destan yazacak”

Huzur şehri olunmasında güvenlik güçlerinin önemine değinen AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Tunceli’nin kapılarının teröre kapanıp sanattan spora, festivallerden Dünya rafting şampiyonasına, ev sahipliği yaptığını söyledi.
AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek açıklamada bulundu.
Tunceli'nin kapılarını teröre kapatıp huzura açtığını ifade eden AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, “Gerek kırsal alanda yapılan başarılı operasyonlar gerekse şehir merkezinde, bu hainlerin şer odaklarına yapılan başarılı hamleler ile terörün beli kırılmıştır. Halkımız bir bütün teröre karşı sesini yükseltip kentimizin huzur şehri olması için yoğun bir çaba sarf etmiştir. Tunceli Ailesi olarak bir bütün kentimizin hakkettiği konumda yeri alması ve hakkettiği konumda kalması için çabamız, gayretimiz de devam edecektir. Elbette ki huzur şehri olmamızdaki en büyük destek Kahraman Güvenlik Güçlerimize aittir. Bugünde kahramanlarımız bir kez daha Munzur’un şahitliğinde destek yazacaktır. Bu vesile ile KIRAN7 Munzur Vadisi Operasyonunda görev alan Kahraman Güvenlik Güçlerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Dualarımız Kahraman Güvenlik Güçlerimizle. Tuncelimizin kapılarının teröre kapanıp sanattan spora, festivallerden Dünya rafting şampiyonasına, istihdamdan ekonomik desteklere açılmasına destek sunan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, Valimiz Tuncay Sonel’e, Kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ederim” dedi.

TUNCELİ

24 Kasım 2019 Pazar

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