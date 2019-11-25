İlçe merkezinde gezen yaban keçileri yine görüntülendi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine sık sık gelen yaban keçileri görüntülendi.

Yüksek rakımlı bölgelerde yaşamaları ile bilinen ancak Çemişgezek ilçesi merkezine sürekli gelen yaban keçileri yine geldi. İlçe merkezinde bir süre gezen yaban keçilerini yöre sakinlerinden Murat Özgün görüntüledi. Yaban keçilerini parkta görüp fotoğraflayan Murat Özgül, Yaban keçilerini artık ilçedeki günlük yaşamın bir parçasıymış gibi gördüklerini aktardı.

Yaban keçilerinin ilçenin adeta bir süsü olduğunu belirten Özgül, “Yaban keçilerini ürkek ve normalde yüksek, dağlık bölgelerde yaşayan canlılar olarak biliyoruz. Ama yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir yaban keçileri Çemişgezek ilçemizde evlerimizin kapısına kadar gelmeye başladı. Onlar artık ilçemizin bir güzelliği bir süsü oldu. Sayıları her geçen yıl daha da artıyor. Yaban keçileri görünmediği günler endişe ediyoruz. Mesala ben bu sabah yaban keçilerini Tağar çayının kıyısındaki bir aile parkında gördüm ve uzun uzun onları izleyerek onları görüntüledim. Bu aslında müthiş bir duygu. Bu güzelliğin sürmesi için doğal yaşamı korumamız lazım”dedi.

TUNCELİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:41

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