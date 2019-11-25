Mazgirt'in en işlek caddesine 'Şehit öğretmenler' adı verildi

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde, 1994 yılında PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 6 öğretmenin anısını yaşatmak için ilçenin en işlek caddesinin adı 'Şehit öğretmenler' caddesi olarak değiştirildi.

Darıkent beldesindeki lojmanlarında oldukları sırada PKK'lı teröristlerin 11 Eylül 1994 günü düzenlediği saldırıda şehit olan öğretmenler Vedat İnan, İhsan Çetinkaya, Metin Kaynar, Buminhan Temizkan, Rüstem Şen ve Mustafa Kaynarca'nın anısını yaşatmak için, Mazgirt Belediye Meclis'inin aldığı bir kararla ilçenin en işlek caddesinin adı, düzenlenen törenle 'Şehit öğretmenler' caddesi olarak değişti. Törene, Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, Belediye Başkanı Murat Becerikli, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Menderes Topçuoğlu, şehitleri sonsuza kadar yaşatmak için herkesin bir çaba içinde olduğunu belirterek, "Bu caddenin ilimize, ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Görevleri başında şehit edilen 6 öğretmenimiz hem yüreklerimizden hem hafızalarımızdan hiç silinmeyecek. Bizleri eğiten, geleceğimizi kazanmamızda büyük emekleri olan bütün şehit öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Kaymakam Topçuoğlu'nun ardından söz alan AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, "Şehitlerimizin hatıralarını, anılarını yaşatmak bizlerin görevidir. İnşallah bugünden sonra caddemizin ismi 'Şehit öğretmenler' caddesi olarak anılacak ve şehitlerimizin isimleri sonsuza kadar yaşayacaktır. Buradan geçen herkes 1994 yılında kendilerini hayata hazırlamak için memleketin çeşitli bölgelerinden kalkıp, Mazgirt'te gelen öğretmenlerin mesailerinin ilk günlerinde şehit olduklarını anımsayacak ve iyi niyetle anacaklar diye umut ediyoruz" diye konuştu.

Tören, bir Alevi dedesi ile bir imamın okuduğu duaların ardından son buldu.



TUNCELİ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:41

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