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Huzur ve güven geldi, öğrenciler Tunceli’yi seçti Huzur, tatil ve turizm şehri haline gelen ...

İHA

Tunceli'nin son yıllarda yapılan başarılı operasyonlarla terörden temizlenmesi ve Vali Tuncay Sonel'in girişimleriyle şehre yapılan yatırımlar sayesinde Munzur Üniversitesi'ne de öğrenciler yoğun talep gösterdi. Huzurun ve güvenin geldiği Tunceli'de, Munzur Üniversitesi'ne kayıtlar geçen seneye göre yüzde 50 arttı.

Huzur ve güven geldi, öğrenciler Tunceli’yi seçti Huzur, tatil ve turizm şehri haline gelen Tunceli'de Munzur Üniversitesi'ne kayıtlar yüzde 50 arttı

Tunceli'nin son yıllarda yapılan başarılı operasyonlarla terörden temizlenmesi ve Vali Tuncay Sonel'in girişimleriyle şehre yapılan yatırımlar sayesinde Munzur Üniversitesi'ne de öğrenciler yoğun talep gösterdi. Huzurun ve güvenin geldiği Tunceli’de, Munzur Üniversitesi’ne kayıtlar geçen seneye göre yüzde 50 arttı.
Yıllardır terörle anılan Tunceli, Vali Tuncay Sonel’in girişimleri ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla adeta huzur, turizm, spor ve tatil şehrine dönüştü. Yaşanan büyük değişimle beraber üniversite hayali kuran gençler, Munzur Üniversitesini tercih etmeye başladı. 8 fakültesi, 3 meslek yüksek okulu ve enstitüleri ile hizmet veren üniversiteye kayıtlar geçen seneye göre yüzde 50 arttı. University Ranking by Academik Performance (URAP) 2019 Türkiye sıralamasına göre en hızlı yükseliş gösteren üniversiteler arasında ikinci sırada yer alan üniversite ayrıca, Uzun Çayır Baraj Gölü ve Mazgirt sıra dağları manzarası ile de görsel bir şölen sunuyor.

En hızlı yükseliş gösteren 2'inci üniversite
Munzur Üniversitesi’nin 2008 yılında kurulduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek, “Günümüzde ARGE, eğitim alanında hem ilimize hem ülkemize hem de dünyaya hizmet vermektedir. 8 fakülte 3 MYO, enstitüler ve araştırma merkezleri ile çalışmalarına devam etmektedir. URAP’ın yaptığı sıralamada Türkiye’de en hızlı yükseliş gösteren 2. Üniversite olarak yer alıyor. Üniversitemize bu yıl çok daha fazla öğrencimiz kaydoldu. Yaklaşık bu yıl bin 800 öğrencimiz kaydoldu. Geçen seneye göre yüzde 50’lik bir artış söz konusu. İlimiz güvenli bir şehirdir. Yeni bölümleri açtık ve Anadolu’nun tüm coğrafyasında insanlar buraya çocuklarını gönderiyor. Huzur ortamında eğitimlerine devam ediyorlar. Tunceli’ye geldikleri için de son derece mutlu olduklarını görüyoruz. Tunceli’de okuyan tüm öğrencilerimizin aileleri huzur içerisinde kalsınlar. Öğrenciler emin ellerde” dedi.

"Bölgenin en iyi kampüsü olacak"
Önceleri Tunceli ile le ilgili olumsuz bir algı olduğunu aktaran Rektör İpek, “Ama gerçekte öyle değil. Tunceli insanı çok misafirperverdir. Şehir güvenlidir ve herhangi bir sıkıntısı yok. Kurulduğu günden bu güne kadar hiçbir öğrencimizin burnu bile kanamamıştır. Hakeza hocalarımızda hiçbir sıkıntı yaşamadı. Huzur ve güvenli ortam psikolojik olarak da daha iyi olması noktasında bir gönül ferahlığı veriyor. 90 bin metrekarelik kapalı alanlar bittiğinde sosyal mekanlarda bitmiş olacak. Valimizin ve İç işleri Bakanımızın katkısı ile golf sahası yapıldı. Yakında zamanda bunu da hizmete açacağız. Sosyal mekanlar ve fiziki mekanlar bittiğinde doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinin en iyi kampüsü olacak. Belki de Türkiye’nin sayılı kampüslerinden birisine sahip olacağız. Etrafımız Munzur, Kutu deresinden gelen sularla oluşan Uzun Çayır Barajı ile çevrili. Yanımızda hemen Dinar Deresi var ve müthiş bir doğamız var. Bu doğayı hiçbir yerde bulamazsınız Herkes huzur içerisinde yaşamlarını ve eğitimlerini devam ettiriyor” diye konuştu.

"Huzurlu ve güvenli bir şehir"
Üniversiteye geçen yıl geldiğini dile getiren öğrencilerden Baver Erat,"İnşaat mühendisliği öğrencisiyim. Bundan 3 yıl öncesine kadar rağbet görmeyen bir il ve üniversitesiydi. Öğrenciler tercih yapmakta sıkıntı yaşıyordu. Bir korku vardı. Terörle mücadele başarılı bir sonuç verdi. İnsanlar artık güvenli bir şehir olduğuna inandılar. Öğreciler için istihdam alanları var. Doğası ve insanlarından dolayı sevilen bir şehir" şeklinde konuştu.
Üniversiteden memnun olduğunu aktaran öğrencilerinden Fatih Almayaç ise, "Buraya ilk geldiğimiz zaman pek alışamadım. Birde dışarıdan gelen sesler vardı. Orası terör bölgesi diyorlardı. Ama geldikten sonra hiç öyle olmadığını gördüm. Burası gayet huzurlu ve güzel. Tam bir öğrenci şehri. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Eğlenebileceğimiz bir sürü alan var. Doğası ve manzarası çok güzel"diyerek düşüncelerini aktardı.

TUNCELİ

28 Kasım 2019 Perşembe

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