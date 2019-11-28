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Tunceli'den Avrupa'ya organik oyuncak bebek ihracatı

DHA

TÜRKİYE'nin ilk organik oyuncak bebek üretim atölyesinin bulunduğu Tunceli'nin Hozat ilçesinde kaymakamlık desteğiyle kurulan Kadın Girişim Üretim ve İşletim Kooperatifi bünyesinde 50 ev kadının elle ördükleri ve oyuncak bebekler, Avrupa'ya ihraç edilmeye başlandı.

TÜRKİYE'nin ilk organik oyuncak bebek üretim atölyesinin bulunduğu Tunceli'nin Hozat ilçesinde kaymakamlık desteğiyle kurulan Kadın Girişim Üretim ve İşletim Kooperatifi bünyesinde 50 ev kadının elle ördükleri ve oyuncak bebekler, Avrupa'ya ihraç edilmeye başlandı.
Hozat Kaymakamlığı'nın desteğiyle ilçedeki kadınlara istihdam sağlanmak amacıyla 5 yıl yönce Hozat Kadın Girişim, Üretim ve İşletim Kooperatifi kuruldu. Burada 50 kadın tarafından organik oyuncak bebek üretimi başladı. Kadınların ipleri tığ ile örerek ürettiği organik oyuncak bebekler, Türkiye'nin birçok yerinde satılmaya başlandı. İlgi gören oyuncak bebekler, Almanya'da özel bir firmanın yılbaşı öncesi 'Noel Baba' figürlü oyuncak siparişi vermesiyle Avrupa piyasasına girdi. Almanya'da faaliyet gösteren özel firma, yılbaşı öncesi sipariş ettiği oyuncak organik 'Noel Baba'lardan 500 adet üretilerek gönderildi. Yakın zamanda 2 bin yeni oyuncak 'Noel Baba'nın da üretilmesi sürüyor.
50 KADIN İŞ SAHİBİ OLDU
Hozat Kaymakamı Cuma Emeç, organik oyuncak bebeklerinin Türkiye'de büyük talep gördüğünü ve en önemlisinin de sağlıklı olması ve çocukların sağlığına hiç zarar veren maddeler içermemesinin çok önemli olduğunu söyledi. Kaymakam Emeç, ilçede üretilen bebeklere talep olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Hozat organik oyuncak bebeklerinin 5 yıla dayanan bir geçmişi var. Kaymakamlığımız kadınlarımızın iş sahibi olması üretime katkı sağlaması için öncülük etmiş ve bugün Hozat bebekleri iç piyasada önemli bir marka haline geldi ve talepler arttıkça Hozatlı kadınlar daha fazla iş sahibi oluyor ve geçimlerini daha rahat sağlıyorlar. Bebekleri üreten kadınlarımız kendi evlerinde ve  atölyede bu bebekleri üreterek aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Tunceli'de belli imkanların kısıtlı olduğu dönemlerde kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla kurulan kadın kooperatifimiz bünyesinde oyuncak bebeklerin üretimi ile şu an Hozat ilçemizde 50 kadınımız iş sahibi olmuş durumda. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Oyuncak organik bebekler 5 yıl önce bir fikir projesiydi ama zaman geçtikte talep arttı. İç piyasada birçok firma oyuncak organik bebek siparişi vermeye başladı. Yakın zamanda Avrupa'dan da talepler geldi. Bu da birçok yeni kadına yeni iş imkanı sağlanacak demektir. Hozat bebeklerinin ünü giderek yayılıyor ve Hozatlı kadın kardeşlerimiz bu işi çok kaliteli yapıyorlar. En önemli olan oyuncak bebeklerin sağlıklı olması ve çocuklarımızın güven içinde bu bebekleri ile oynamasıdır. Hiçbir kimyasal madde içermiyor zararlı hiçbir madde yok bunun için her geçen gün talepte artıyor."
Üretim atölyesi sorumlusu Seyran Dilekçi ise kadınların evlerinde oturdukları yerde bebek yaparak aile bütçesine katkı sağladıklarını ve iş sahibi olduklarını ifade ederek, "İsteyen kadınlarımız atölyede, isteyen evinde bu bebekleri yapabiliyor. Bebekler tamamen organik kimyasal madde içermiyor. Kadınlarımız el emeği göz nuru ile örüyor. Bir kadın bir bebeği 3 günde bitirebiliyor. Tığ iğne ile örülüyor ve organik ipler kullanıyoruz dolayısıyla çocuklar uzun süre kullanıyor ve yıllarca evde bozulmadan kalıyor. Ev kadınlarımız okuyan çocuklarına katkı sağlıyor, sigortaları oluyor ve bu işten gelir elde ediyorlar" diye konuştu.

TUNCELİ

28 Kasım 2019 Perşembe

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