Tunceli 800 öğrenciye mont hediye edildi

Tunceli'de TSO tarafından 800 öğrenciye mont hediye edildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliğinde belirlenen öğrenciler için 800 mont temin edildi. Temin edilen montlar, Tunceli TSO Başkanı Zeynel Açıkgöz ve yönetim kurulu tarafından il merkezi ve ilçelerde eğitim gören öğrencilere dağıtılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci’ye teslim edildi.

İlin eğitimdeki başarılarına dikkat çeken Oda Başkanı Zeynel Açıkgöz, “Her yıl ilimizi okuma yazma oranında ülkemizde ilk sıralarda temsil eden çocuklarımıza bizlerde destek olabilmek adına böyle bir çalışma yürütüyoruz. Yaklaşan kış mevsimi öncesi ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin mont ihtiyaçlarını karşılamak istedik. Zor şartlarda öğrenimlerini sürdürmek isteyen öğrencilerimizin kışın üşümemeleri için elimizden geldiğince bizler de katkıda bulunmak istedik"dedi.

Açıkgöz, “Yakın zamanda ilimize kazandırdığı TOBB Yusuf Cengiz Kız Öğrenci Yurdu sayesinde 200 kız öğrencimize barınma imkanı sağlayan TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu ve çalışma ekibine, ilimiz konusundaki hassasiyeti, duyarlılığı ve yapmayı planladığımız tüm çalışmalarımıza verdikleri sonsuz desteklerinden ötürü teşekkür ederiz” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilen 800 monttan 60’ı ise ihtiyaç sahibi engelli öğrencilere dağıtılmak üzere Tunceli TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Diren Gökyıldız Tulga tarafından özel bir Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi.

TUNCELİ 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:45

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