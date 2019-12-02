Tunceli'de terör operasyonunda tutuklama

TUNCELİ'de terör örgütü PKK'ya yasadışı yollardan finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yasadışı yollardan finans sağlayanların tespitine yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın kırsal yapılanmasıyla irtibatlı oldukları, terör örgütüne yasadışı yollardan finans kaynağı sağladıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan, jandarmadaki sorguları tamamlan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
TUNCELİ
02 Aralık 2019 Pazartesi
- İMSAK 05:47
- GÜNEŞ 07:15
- ÖĞLE 12:16
- İKİNDİ 14:45
- AKŞAM 17:07
- YATSI 18:29