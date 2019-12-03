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İki çocuğu otizmli olan aile, toplumdan duyarlılık bekliyor Daha önce Vali Tuncay Sonel'in arabalı ...

İHA

Tunceli'de Vali Tuncay Sonel'in arabalı yatak hediye ettiği otizmli kardeşlerin ailesi, özel olan bu çocuklara karşı toplumun tamamının duyarlı olmasını istiyor. Aile şuanda okula gönderemedikleri 4,5 yaşındaki çocukları Ali İsmail'in de özel eğitim almasını istiyor.

İki çocuğu otizmli olan aile, toplumdan duyarlılık bekliyor Daha önce Vali Tuncay Sonel'in arabalı yatak hediye ettiği otizmli kardeşlerin ailesi, toplumda herkesin bu tip özel çocuklara karşı duyarlı olmasını ve ona göre yaklaşmasını istiyor

Tunceli’de Vali Tuncay Sonel'in arabalı yatak hediye ettiği otizmli kardeşlerin ailesi, özel olan bu çocuklara karşı toplumun tamamının duyarlı olmasını istiyor. Aile şuanda okula gönderemedikleri 4,5 yaşındaki çocukları Ali İsmail'in de özel eğitim almasını istiyor.
Merkeze bağlı Atatürk Mahallesi’nde yaşayan Tuba ve Serkan Katırcı’nın çocuklarından 9 yaşındaki Arda ve 4,5 yaşındaki Ali İsmail otizmli. Ailenin büyük çocukları Arda, özel eğitim 3. sınıfta devam ederken, Ali İsmail ise, ailenin ekonomik durumunun iyi olmaması nedeniyle şuanda eğitime gidemiyor. Vali Tuncay Sonel'in yakın ilgi gösterip arabalı yatak hediye ettiği otizmli kardeşler için aile, toplumda bazı insanların bu tip özel çocuklara karşı ön yargılı olduğunu belirterek, tüm ebeveynlerin çocuklarına otizmi anlatmalarını istiyor.
Çocuklarının sosyalleşmeleri için vakitlerinin büyük bölümünü dışarıda geçirdiklerini belirten Anne Tuba Katırcı, “Bunu sosyalleşsinler diye yapıyoruz. Topluma kazandırmaya çalışıyorum. Ama toplumda kimisi vahşi davranıyor. Kimisi de normal davranıyor. Kimisi çok güzel karşılıyor. Kimisi korkuyor geri çekiliyorlar. Ailelerden istediğimiz güzel anlatmaları. Bunları topluma kazandırmamız gerektiğini söylemeleri, anlatmalarıdır, bunları istiyoruz” dedi.
4,5 yaşındaki çocuğunu okula gönderemediğini aktaran Katırcı,destek eğitim sınıfı olmadığı için okulların kabul etmediğini, sürekli milli eğitimden öğretmen talep ettiklerini aktardı.
Toplumdaki herkesin engelli adayı olduğuna vurgu yapan Anne Katırcı, “Kimin başına ne geleceği hiçbir şekilde belli olmuyor. Herkes engelli adayı. Herkesin başına bir iş gelebilir. Rahatsız olabilir, engelli olabilir. Bizim amacımız engelli de olsa otizmli de olsa bir topluma girmişse ona hor gözle, değişik gözle bakılmasın. O da normal bir insan, bu şekilde bakılsın” şeklinde konuştu.
Katırcı, Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in çocuklarına iki adet arabalı yatak hediye ettiğini söyleyerek, duyarlılığından ötürü Vali Sonel ve rehabilitasyon merkezine teşekkür etti.

Baba Katırcı: “Aileler, çocuklarını iyi tartsın”
Otizmli çocuğu büyütüp topluma kazandırmanın zor olduğunu dile getiren Baba Serkan Katırcı ise, “Ben isterim ki herkes ilk başta çocuğunun nasıl bir çocuk olduğunu tartsın. Normal mi değil mi, otizmli mi değil mi. Çünkü günümüzde otizm yaygınlığı var. Bundan 10 sene önce belki yoktu, ya da vardı bilinmiyordu. Otizm tanısının doğar doğmaz bilemiyorsun. Ben büyük çocukta bilmiyordum. 5 yaşına kadar bilmiyordum. Onu da doktorlar, öğretmenler, yani bilenler sayesinde öğrendim” ifadelerini kullandı.
4,5 yaşındaki çocuğunu ekonomik nedenlerle sadece bir yıl okula gönderebildiğini anlatan Baba Katırcı, “Ben bugün isterim ki çocuğum okula gitsin. Bir çok yere başvurdum. Söz verenler oldu. Tamam diyenler de oldu. Biz destek çıkarız diyenler de oldu ama lafta kaldı. Benim çocuğum bugün okula gitmiş olsaydı belki bu gün bu telefonla oynamayacaktı. Geçen sene benim çocuğum telefon yüzü görmüyordu eğitimden dolayı. Geliyordu burada da okulda yaptıklarını yapıyordu. Biz de yapıyorduk. Çocuk bazı şeyleri atlattı. Ama bu sene okula gidemiyor bir şey yapamıyor evin içinde sınırlı oyuncağı var. Eğitime gitmesini isterim ama olmadı mı olmuyor” diye konuştu.

TUNCELİ

03 Aralık 2019 Salı

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