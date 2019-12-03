Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi

Hem sağanak hem kar!

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TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaza, öğle saatlerinde Tunceli-Pülümür Karayolu'ndaki Sinan köyü mevkisinde meydana geldi. Pülümür ilçesi kırsalında terör operasyonundan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.



TUNCELİ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:48

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