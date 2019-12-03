Zırhlı araç devrildi: 13 yaralı

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Tunceli'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu 13 jandarma personeli yaralandı.

Kaza, TunceliErzincan Karayolu'nun 5. kilometresi Sinan Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, operasyondan dönen timin bulunduğu zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 13 jandarma personeli yaralandı.Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik gücü sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaralılardan 1'i ise askeri helikopterle hastaneden alınarak Elazığ'a sevk edildi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel'de beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen'le birlikte hastaneye giderek yaralılar hakkında bilgi aldı.

TUNCELİ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:48

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