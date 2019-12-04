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Turizmde öne çıkan Tunceli'ye sağlık turizmi yatırımı Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde 5 milyon liraya ...

İHA

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir dağ köyünde yapımına başlanan 6 ay sonra bitirilmesi planlanan 5 milyon lira maliyetli 3 yıldızlı termal otelinin büyük bir bölümü tamamlandı. Son yıllarda turizm alanında önemli bir gelişme sağlayan Tunceli'de, termal tesis ile sağlık turizminin de gelişmesinin beklendiği ifade edildi.

Turizmde öne çıkan Tunceli'ye sağlık turizmi yatırımı Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde 5 milyon liraya mal olacak termal otelin büyük bir bölümü tamamlanırken, sağlık turizmin de de önemli bir gelişime neden olması bekleniyor

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bir dağ köyünde yapımına başlanan 6 ay sonra bitirilmesi planlanan 5 milyon lira maliyetli 3 yıldızlı termal otelinin büyük bir bölümü tamamlandı. Son yıllarda turizm alanında önemli bir gelişme sağlayan Tunceli'de, termal tesis ile sağlık turizminin de gelişmesinin beklendiği ifade edildi.
2016 yılında İstanbul’da Pülümürlü sivil toplum teşkilatı temsilcileri ve iş adamlarının bir araya gelmesiyle düzenlenen çalıştayın ardından ilçeye bağlı Bozağa Karaderbent Köyü’nde 30 yıldan bu yana atıl durumda bulunan şifalı olarak bilinen kaplıcanın faaliyete geçirilmesi kararı alındı.Kararın ardından Pülümür Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. adıyla 64 ortaklı olarak kurulan şirket, İl Özel İdaresinden kaplıcanın devrini aldı.2018 yılında yapımına başlanan termal otelin inşaatının büyük bir bölümü biterken, önümüzdeki yılın Mayıs ayında hizmete açılmasının planlandığı belirtildi. Tunceli ve Erzincan’a 65 kilometre mesafede yer alan 750 bin lirası Kırsal Kalkınma Yatırımların Desteklenmesi Programından desteklenen 5 milyon liraya maliyetli termal otelin istihdama da önemli bir katkı sağlayacağı belirtildi.

"İnşaatın yüzde 8590'ı tamamlandı"
2016 yılında çalıştay düzenlediklerini anımsatan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz Coşkun, “Çalıştay sonunda 30 yıldan beri çalışmayan Bozağa Karaderbent köyündeki kaplıcayı faaliyete geçirilmesi hususu ortaya çıktı. Bölgeye istihdam sağlamak, turizmi canlandırmak için bu çalışma başladı. 2016 yılında 14 arkadaşımızla 140 bin lira sermayeli şirket kurduk. İl öze idaresinden kaplıcanın şirkete devri konusunda çalışmalar yaptık. Kaplıcanın kullanım hakkını aldık. Proje aşamasına geldik. 2018 yılının 7. ayında inşaata başladık. İnşaat süreci şu anda yüzde 8590 civarında. Termal otel inşaatımızda 24 oda bulunmakta. Bay bayan havuzu, bay bayan hamamı saunaları fitness salonumuz var” dedi.

"Sağlık turizmi alanında hizmet verecek"
Amaçlarının bölgede canlılık ve istihdam oluşturmak olduğunu dile getiren Coşkun, “Şu anda işin sonlarına doğru geldik. Umarım Mayıs sonu itibariyle faaliyete geçeceğiz. Projemizin maliyeti tahmini olarak 5 milyon lira. Bunun 750 bin lirası kırsal kalkınmadan karşılanıyor. Kaplıcamız sadece Tunceli değil çevre illerden de gelecek olan misafirlerimize sağlık turizmi alanında hizmet verecek. Yine 15 kişilik istihdam sağlanacak. 7580 kişilik yatak kapasitemiz var. Termal suyumuzun sıcaklığı 27 derece. Tesise çok ilgi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

"Son senelerde turizm potansiyeli arttı"
Kaplıca suyunun birçok hastalığa iyi geldiğini belirten şirketin yönetim kurulu üyesi Erdal Şanlı da, “Başta sedef, romatizma, kadın hastalıklarına iyi geliyor. Kaplıcayı 1960, 1970’lerde kullananlar şifasını anlatıyor. Bölgemizde son senelerde turizm potansiyeli arttı. Çok gelen giden var. İlçemize de büyük bir akım var. 2018 yılında tesisin temeli atıldıktan sonra bu köyde 4 ev yapıldı. Demek ki katkımız oluyor. Doğamız 4 mevsim müsait. Sadece sağlık açısından değil turizm açısından da elverişli bir bölge. Büyük bir potansiyel bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TUNCELİ

04 Aralık 2019 Çarşamba

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