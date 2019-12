Tunceli’de genç nüfus çalıştayı

Tunceli’de genç nüfusa dair eğitim, sağlık, başarı, özgüven, işsizlik, bağımlılık, sosyal medya gibi konuların ele alındığı çalıştay düzenlendi.

Valilik ve Genç Nesillerimiz Derneği işbirliği ile "Genç Nüfus" Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Vali Tuncay Sonel, Vali Yardımcısı Akın Zor, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Genç Nesillerimiz Derneği Başkanı Duygu Sucuka, akademisyenler, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen çalıştayda eğitim, sağlık, başarı, özgüven, işsizlik, bağımlılık ve sosyal medya gibi konular ele alındı.

Bir çok ilde çalışma yaptıklarını aktaran Genç Nesillerimiz Derneği Başkanı Duygu Sucuka, “Orada kadınlar, çocuklar, ekonomik zorluklar, erken yaş evlilikleri ve birçok sosyal sorunumuzu işlemeye çalıştık. Şiddetten, uyuşturucudan, kadının iş gücüne katılımına kadar, yaptığımız çalışmaları kitaba döktük. Türkiye’de çok çeşitli kitaplarımız var. Biz bir eksiklik hissettik. Geçlerimize çok fazla eğilmediğimizi gördük. Gelin dedik Güneydoğum Derneği kalsın, bir de gençlik derneğimiz olsun. Genç Nesillerimiz adıyla derneği kurduk. İllere giderek her ilde yapabildiğimiz oranda gençlik görünürlüğünü raporlaştırmak ve sonrasında Türkiye’nin gençlik raporunu hazırlamak için yeni bir amaçla yola çıktık. Önce Tunceli’ye gidelim dedik. Tunceli görmediğimiz bir yerdi. Ben dünden beri o kadar olumlu bilgilerle o kadar olumlu izlenimlerle doldum ki anlatamam"dedi.

Tunceli’nin artık huzur şehri olduğunu belirten Vali Tuncay Sonel ise, “Hepimiz Tunceli ailesinin bir ferdiyiz. Tunceli’nin kısa sürede çehresi değişti. Biz devletimizin şefkatini, merhametini yetim öksüz evlatlarımıza, engeli olan vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza, siz sevgili gençlerimize kadar her ortamda vermeye çalıştık. Elbette eksiklerimiz var onları da tamamlamaya çalışıyoruz. Ama bu bir ekip işi, Tunceli ailesi olarak biz bir ekibiz. Biz her daim siz sevgili çocuklarımızın, gençlerimizin yanındayız. Kapımız açık. Gençlere kapımız açık. Kurumlarımızın kapısı açık. Bir sıkıntınız olduğu zaman gelin anlatın ve biz sizlere yardımcı olalım. Kendinizi iyi geliştirin, donanımlı geliştirin çalışmak isteyene burada iş var. Kendinizi geliştirdiğiniz zaman, yapacağınız mesleği severek ve mutlu yaptığınız zaman, başarı kaçınılmaz olur. Muhteşem doğasıyla, misafirperver insanıyla, birbirinden güzel yedi ilçesiyle, güzel insanlarıyla Tunceli’mizi daha çok anlatmamız lazım. Dışarıdan gelen misafirlerimiz Tunceli’ye gelirken önce bir tereddüt ediyorlar ama Tunceli’yi gelip gördükçe, bu güzellikleri yaşadıkça, misafirperver insanlarını gördükçe hoşlarına gidiyor. Demek ki daha çok anlatmamız lazım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Akın Zor ve Dernek Başkanı Duygu Sucuka moderatörlüğünde çeşitli kurumlardan alanında uzmanlar tarafından belirlenen konular aktarıldı.

TUNCELİ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:45

AKŞAM 17:06

YATSI 18:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.