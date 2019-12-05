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Tunceli’de Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri

İHA

Tunceli'de Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere sağlık hizmetleri ve ambulansların tanıtımı yapıldı.

Tunceli’de Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri

Tunceli’de Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere sağlık hizmetleri ve ambulansların tanıtımı yapıldı.
17 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında İl Sağlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilkokullarda “Yaşama Yol Ver” etkinliğinin yanı sıra sağlık hizmetleri ve ambulansların tanıtımı etkinlikleri yapıldı. Etkinlikler kapsamında öğrenciler arasında resim yarışması ile 112 Acil Komuta Merkezi personeli arasında fotoğraf yarışması düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “17 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında ülke geneline çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Etkinliklerle 112 acil sağlık sisteminin önemini vurgulamak, çalışan personelin moral ve motivasyonunu artırmak, acil çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi konularında farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. 1994 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri Projesi ile bugünkü yapının temeli atılmıştır, günümüzde ise 3 bine yakın 112 istasyonu, 5 bini aşkın ambulans ve 34 bini aşkın personel ile vatandaşa kesintisiz hizmet sunulmaktadır. İlimizde ise 13 istasyon, 40 ambulans, 16 doktor, 67 paramedik, 51 ATT, 34 sürücü ve toplamda 190 personel ile 7/24 acil sağlık hizmeti verilmektedir” denildi.

TUNCELİ

05 Aralık 2019 Perşembe

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