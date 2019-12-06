Çemişgezek'te 2 bin dut fidanı toprakla buluşturuldu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi girişi ve bulvarlar da 2 bin dut fidanının dikimi yapıldı.

Çemişgezek Belediyesi tarafından, Bulvarlar ve feribot iskelesinden ilçe merkezinde kadar olan karayolu çevresine 2 bin adet dut fidanı dikim çalışması planlandı. Yapılan planlama kapsamında dut fidanları toprakla buluşturuldu. Geçtiğimiz yılda ekilen dut fidanlarıyla toplam 5 bin fidanın toprakla buluştuğu ve genel bakımlarının yapıldığı aktarıldı.

Fidan dikme çalışmalarına katılan İlçe Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, “Bizler ağaçlandırmaya büyük önem veriyoruz. Bu yıl dikeceğimiz 2 bin adet dut fidanıyla birlikte, Mustafa Ataş Bulvarı ve feribot iskelesi istikametine dikeceğimiz fidan sayısı 5 bini bulacak. Önümüzdeki ilkbahar mevsiminde aynı bölgeye ve ilçenin muhtelif yerlerine 5 bin adet dut fidanı daha dikmeyi planlıyoruz"dedi.

Hayırseverlerin bu çalışmalarını desteklemelerini isteyen Yıldız,"Dut, Çemişgezek coğrafyasını, toprağını çok seven bir ağaç. İlçe halkımız için de önemli bir ekonomik gelir kaynağı. Dutu ilçemizde daha da yaygınlaştırmak için 2020 yılı içerisinde DSİ tarafından yapımına başlanacak olan sulama göletiyle kapasitemiz 100 binlerce ağacı bulabilir. Böylelikle ilçeye olan ekonomik katkısı çok daha fazla olacaktır. Bu çalışmalarımıza destek veren hayırsever hemşehrimiz Dr.Yasin Erol Yalçın’a ve personelimize çok teşekkür ederim”diye konuştu.

TUNCELİ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:51

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