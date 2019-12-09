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Tunceli’de 206 sosyal konutun anahtar teslimi yapıldı İlk defa ev sahibi olanlar mutluluklarını dile ...

İHA

Tunceli’de 206 sosyal konutun anahtar teslimi yapıldı İlk defa ev sahibi olanlar mutluluklarını dile getirdi

Tunceli’de yaptırılan 206 sosyal konutun anahtar teslimi yapılırken ilk defa ev sahibi olanlar mutluluklarını dile getirdi.
Merkeze bağlı Aktuluk Mahallesi’nde 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına başlanan ve bitirilen 206 sosyal konutun anahtar teslimi nedeniyle tören düzenlendi. Törene Vali Tuncay Sonel, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Önder Yurdakul, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek ile hak sahibi vatandaşlar katıldı.
Konutların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ Başkanlığı ve devletin imkanlarıyla bitirildiğini belirten Vali Tuncay Sonel, "Bugün bu konutlarımızın anahtar teslimini yapıyoruz. Huzur olacak ki bu yapılanlar da beraberinde gelsin. O yüzden Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin” dedi.
Devletin kapısının her zaman açık olduğunu anımsatan Vali Sonel, "İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Varsa sorunlarınız çözeriz. Burası, park ve bahçeleri ile çevre düzenlemesi ile temiz havası ve mimari yapısıyla çok güzel bir yer. İnşallah sağlıkla, huzurla, çoluk çocuğunuzla güzelce oturursunuz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
Sonel’in konuşmasının ardından hak sahiplerine anahtarları teslim edildi. Hayatlarında ilk defa konut sahibi olduklarını belirten vatandaşlar mutluluklarını dile getirdi.
Anahtar tesliminin ardından Vali Sonel, konutların bulunduğu alanı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

TUNCELİ

09 Aralık 2019 Pazartesi

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