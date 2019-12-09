Şarkıcı Yılmaz Çelik'e 'terör' gözaltısı

TUNCELİ'de, şarkıcı Yılmaz Çelik, hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şarkıcı Yılmaz Çelik hakkında yürütülen terör soruşturması kapmasında gözaltı kararı alındı. Çelik, dün akşam saatlerinde, Tunceli Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda verdiği konserin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Yılmaz Çelik'in emniyette sorgulandığı öğrenildi.
TUNCELİ
09 Aralık 2019 Pazartesi
- İMSAK 05:53
- GÜNEŞ 07:22
- ÖĞLE 12:19
- İKİNDİ 14:45
- AKŞAM 17:06
- YATSI 18:29