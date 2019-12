Terör, çatışma ve göçle anılan Tunceli artık güzelliklerle anılıyor

Dünya Beşten Büyüktür Derneği Genel Başkanı Ziya Sözen, daha iki yıl öncesine kadar terör, çatışma, şehit, göç, fakirlik ve işsizlik ile anılan, kaderine terk edilmiş bir il olan doğunun incisi Tunceli’nin şimdilerde Munzur’un güzellikleri, su sporları, tekstil, parklar, doğal güzellikleri ve misafirperver insanları ile anılır bir hale geldiğini söyleyerek şehrin bu hale gelmesi için büyük emek sarf eden Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve tüm ekibini kutladığını söyledi.

Bu değişim dönüşümün tek bir kişiye bağlamanın belki yanlış olabileceğini belirten Ziya Sözen, bunun öncülüğünü yapanın, bu değişim ve dönüşümün mimarının Tunceli Valisi Sonel olduğunu kaydetti. Ziya Sözen, “Daha mesleğe ilk gün başlamış gibi heyecanı gözlerinden okunan Tuncay Sonel Vali, adeta Tunceli ile kalkıp, Tunceli ile yatıyor. Tunceli’yi anlatırken adeta içi içine sığmıyor. Kendinin deyimiyle tanımakla başlar herşey diyerek önce Tunceli’yi ve Tuncelileri tanımakla işe başlamış. Kentin en büyük sorununun güvenlik sorunu olduğunu görerek jandarma bölge komutanıyla, Cumhuriyet başsavcısıyla, emniyet müdürüyle, il jandarma komutanı, MİT, üniversite rektörüyle bir ekip ruhu içerisinde gece gündüz dağ, taş demeden teröre ve teröristlere çok büyük darbeler vurmuşlardır. Bu güne kadar girilmemiş yerlere girerek adeta devletin varlığını her yerde hissedilir hale getirmişlerdir. Bir zamanlar sürekli terör örgütlerinin yol kestiği, eylem yaptığı yollarda, bölgelerde vali bey ve ekibi makam araçlarına flamalarını takarak adeta terör örgütlerine meydan okumaktadırlar. Girilmeyen bölge, gidilmeyen köy kalmamıştır. Tunceli’de bir zamanlar PKK’nın kontrolünde olan her yer şimdi tamamen devletimizin kontrolüne girmiştir. Bir zamanlar 600 civarında olan terörist sayısı şimdilerde 50 civarına düşmüştür” dedi.



“Terör ve işsizliğe darbe vuruldu”

Dünya Beşten Büyüktür Derneği Genel Başkanı Ziya Sözen, Vali Tuncay Sonel’in ekibiyle birlikte Tunceli’de terör ve işsizliğe büyük darbe vurduğunu söyledi. Sözen, “Tunceli’nin en büyük sorunu terör olsa da, Tunceli’nin en az terör kadar önemli sorunu olan işsizlik sorunu Vali Tuncay Sonel’in büyük gayretleri sonucu 13 bin kişinin çalıştığı tekstil fabrikaları açılarak ortadan kaldırılmıştır. Bu fabrikaların açılması için Vali Tuncay Sonel adeta çırpınmış, iş adamlarına servis, yemek, özel teşvik gibi kolaylıklar tanımış ve kentte fabrika açmalarını sağlamıştır. Bir zamanlar terörle anılan Tunceli şimdilerde tekstilde yurt dışına ihracat yapan il konumuna gelmiştir. Tunceli halkı için çok önemli olan ve yıllardır hiç bir aktivite yapılmayan Munzur Çayı su sporları yapılan bir cazibe alanı haline getirilmiştir. İlk defa Türkiye’de yapılan Dünya Rafting Şampiyonası Vali Tuncay Sonel’in özel çabası ve gayretleriyle Tunceli ilinde yapılmıştır. Dünyanın 60 farklı ülkesinden sporcular Tunceli’ye gelmiştir. Bir zamanlar akşam saat 19.00’dan sonra insanların sokağa çıkmaya çekindiği Tunceli’de yapılan bir birinden güzel parklar, yeni açılan iş yerleri ve cıvıl cıvıl aydınlatmaları ile Tunceli’de insanlar gece saat 01.00’lara kadar dışarıda dolaşmakta, çaylarını, kahvelerini yudumlamaktadırlar. Bir zamanlar insanların mallarını, mülklerini bırakıp ardına bakmadan kaçıp terk ettiği Tunceli’de göçler tersine başlamış, insanlar memleketlerine akın, akın geri dönmektedirler. Terör örgütlerinin sürekli yol kestiği, insanları rehin aldığı Tunceli, Pülümür, Erzincan karayolu hakim tepelere yapılan yaşam kuleleri ile gece gündüz kullanılan güvenli bir karayolu haline gelmiştir. Daha önce Erzincan’a gitmek için Bingöl Erzurum yolunu kullanan vatandaşlar, sağlanan güvenlik ortamı ile Tunceli’den daha kısa mesafeli olan yolu kullanarak Erzincan’a rahatça gidebilmektedirler. Kısacası Tunceli sağlanan güvenlik ortamıyla, işsizliğin azalması ile, eğitimde kalitenin artması ile, pırıl pırıl bir şehir olmasıyla, mavi ve berrak Munzur Çayının eşsiz güzelliği ile adeta doğunun incisi bir şehir konumuna gelmiştir. Kısa sürede yaşanan bu değişim ve dönüşümün sebebi devlet ve millet kaynaşması, kamu görevlilerinin halkı sevmesi ve kucaklaşması olmuştur. Bu kucaklaşmanın mimarı Vali Tuncay Sonel’e ve ekibine yürekten teşekkür ediyoruz. Ayrıca Vali Tuncay Sonel’i maddi manevi her konuda destekleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Tunceli halkı adına teşekkür ediyoruz. Allah gece gündüz demeden halkına hizmet etmeyi şiar edinen Tunceli Valisi ve ekibi gibi kamu görevlilerinin sayısını artırsın” diye konuştu.

