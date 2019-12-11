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Tunceli’de av kontrollerinde 51 kişiye 81 bin TL ceza kesildi

İHA

Tunceli’de av kontrollerinde 51 kişiye 81 bin TL ceza kesildi

Tunceli’de yapılan av kontrollerinde 51 kişiye toplam 81 bin 418 lira para cezası kesilirken çok sayıda tüfek ve kafese de el konuldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü 20192020 av sezonu av koruma ve kontrol ekipleri tarafından yoğun çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmasında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile Merkezi Av Komisyonu kararlarına muhalefet eden 51 kişi yakalandı. Yakalanan 51 kişiye 47 bin 378 TL idari, 34 bin 40 TL tazminat bedeli olmak üzere toplam 81 bin 418 TL cezai işlem uygulandı.
Öteyandan kontrollerde haznesi sınırlandırılmayan 11 adet yivsiz yarı otomatik av tüfeği ile 12 kafese el konulduğu bildirildi.

TUNCELİ

11 Aralık 2019 Çarşamba

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  • İKİNDİ 14:45
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