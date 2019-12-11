Koruma altındaki boz ayıyı vurdular

TUNCELİ'de, koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan boz ayı, kaçak avcılar tarafından vurularak, öldürüldü.

Nazımiye ilçesinde bulunan Kıl Deresi Vadisi içerisinde kimlikleri henüz belirlenmeyen kaçak avcılar, koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan boz ayıyı, av tüfeğiyle vurup öldürdü. Bölgede hayvanları otlatan köylüler, öldürülen boz ayıyı görünce durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Ekipler, ayıyı vuran kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı. İlçe sakinleri de ayının vurulmasına tepki gösterdi.



TUNCELİ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:54

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