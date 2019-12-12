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Yaban keçileri sürü halinde ilçeye indi

İHA

Kış mevsimine rağmen yaşanan sonbahar havası nedeniyle yaban keçileri sürü halinde Tunceli'nin Çemişgezek ilçe merkezine indi.

Yaban keçileri sürü halinde ilçeye indi

Kış mevsimine rağmen yaşanan sonbahar havası nedeniyle yaban keçileri sürü halinde Tunceli’nin Çemişgezek ilçe merkezine indi.
Tunceli'de yoğun olarak bulunan yaban keçileri, Tunceli’nin Çemişgezek ilçe merkezine kadar inmeye devam ediyor. Son olarak sürüler halinde yiyecek bulmak ve su ihtiyaçlarını gidermek için ilçe gelen yaban keçileri görüntülendi. Vatandaşların da ilgi gösterdiği yaban keçileri mahalle ve sokak aralarında gezdi. Vatandaşlar da bu durumu fırsat bilip dağ keçilerini görüntüledi.
Yaban keçilerinin sık sık ilçe merkezine indiğini belirten ilçe sakinlerinden Kenan Şahin, “Dışarıdan ilçemize gelenler bu duruma şaşırıyor. Bizlere sorduklarında bunların doğamızın güzellikleri, ilçemizin süsü olduğunu söylüyoruz. Bu güzelliklerin korunması için herkesin duyarlı olması gerekiyor” dedi.

TUNCELİ

12 Aralık 2019 Perşembe

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