Muay Thai Sporcusu Barut, 48 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu

Tunceli'den Muay Thai Sporcusu Erivan Barut 48 kilogramda, Avrupa şampiyonu oldu.

Tunceli’de 19 yaşındaki Muay Thai Sporcusu Erivan Barut, 1015 Aralık 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Muay Thai Avrupa Kupası’na katıldı. Kupada tüm rakiplerini yenen Barut, 48 kilo büyük bayanlar kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.

Alınan başarının son derece önemli olduğunu belirten Kulüp Antrenörü Gürsel Tayam , “Sporcumuzu başarısından dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca turnuvaya katılmamıza destek veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile iş adamı Metin Sitoci’ye de teşekkür ediyorum” dedi.

TUNCELİ 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:58

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