Tunceli’de Destek Eğitim Odası açıldı

Tunceli’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir lisede Destek Eğitim Odası açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatıyla okul ve kurumlarda özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim hizmetlerinde üst düzeyde yararlanması amacıyla merkez Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Destek Eğitim Odası hazırlandı. Hazırlanan oda açılırken, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci'de incelemede bulundu. Ekmekci, hem odayı inceledi hemde sorumluları tarafından bilgi aldı.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, “Bakanlığımızın talimatı ile okul ve kurumlarda, kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sunulan eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla özel Destek Eğitim Odası hazırlandı. Araç gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak oluşturduğumuz oda hizmete girdi” dedi.

TUNCELİ 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:58

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