Tunceli'de 150 öğrenciye mont ve bot hediye edildi

Tunceli’de “Çocuklar Üşümesin Diye Elele" kampanyası kapsamında ilk ve ortaokulda öğrenim gören 150 öğrenciye mont ve bot hediye edildi.

İsviçre’de yaşayan Tuncelili İş adamı Baydar Özcan “Çocuklar Üşümesin Diye Elele Kampanyası” kapsamında Pertek İlçesi'ne bağlı Pınarlar Köyü’nde bulunan Gaziosmanpaşa İlkokulu ile Pınarlar Ortaokulu’nda eğitim gören 150 öğrenciye mont, bot ve çorap gönderdi. Çocukların hediyeleri kampanya yürütücülerinin yanı sıra ilçe belediye başkanları, milli eğitim , okul idarecileri ve veliler katılımıyla verildi.

1980 yılında yerleştiği İsviçre’de ilk olarak UNICEF için çalıştığını 1990 yılına kadar Afrika’daki çocuklar için düzenlenen organizasyonlarda yer aldığını belirten Kampanyayı yürüten iş adamı Baydar Özcan, , “1990 yılında Uluslararası Kültür Köprüsü’nü kurarak çalışmalar yürüttüm. 2015 yılında da zamanımın bir bölümünü geçirdiğim Muğla Bodrum’da Sokak hayvanları için barınak projesinin yanı sıra engelli çocuklar için çalışmalar yürüttüm. Şimdi de buradayım. Benim amacım bir ses olabilmek” dedi.

Katılımcılar daha sonra sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

TUNCELİ 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:08

YATSI 18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.