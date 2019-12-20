Tunceli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

"O benim sünnetim değildi"

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TUNCELİ merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda aralarında aktif olarak çalışan polis ve askerlerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tunceli ile İstanbul, Ankara, Mersin, Adıyaman, Bilecik ve Mardin'de belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, arama yapılan adreslerde aralarında polis ve askerlerin de yer aldığı 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.





TUNCELİ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:00

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