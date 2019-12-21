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AK Partili Tek:"Tunceli’ye Cumhuriyet tarihinde yapılmayan hizmetler, yatırımlar gelmiştir"

İHA

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'na cevap veren AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek:"Tunceli'ye Cumhuriyet tarihinde yapılmayan hizmetler, yatırımlar gelmiştir.Şaroğlunun'da soyadını taşıyan bir işletmenin hemen yanında bulunan Tunceli Müzesi ve yine hemen bir başka işletmenin yanında bulunan Munzur Üniversitesi hükümetleriniz döneminde Tunceli halkımızın hizmetine sunulmuştur"dedi.

AK Partili Tek:"Tunceli’ye Cumhuriyet tarihinde yapılmayan hizmetler, yatırımlar gelmiştir"

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'na cevap veren AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek:"Tunceli’ye Cumhuriyet tarihinde yapılmayan hizmetler, yatırımlar gelmiştir.Şaroğlunun'da soyadını taşıyan bir işletmenin hemen yanında bulunan Tunceli Müzesi ve yine hemen bir başka işletmenin yanında bulunan Munzur Üniversitesi hükümetleriniz döneminde Tunceli halkımızın hizmetine sunulmuştur"dedi.
CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun TBMM'deki konuşmasına karşı AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek açıklamada bulundu.
Her daim şehir için çalışıp çabaladıklarını aktaran Tek:"Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik düsturu ile halkımız İçin hizmet yolculuğumuzun da ilk gün ki aşkla devam edeceğini belirtmek isteriz. Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu konuşmasında Pertek köprüsünün önemini vurgulayarak 'Bununla birlikte, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni Doğu Karadeniz'e bağlayan TunceliPülümürErzincan bağlantılı yol projesi bir an önce hayata geçirilmelidir. Ancak bu projede henüz bir çivi dahi çakılmamıştır. Komşu illerle kıyaslandığında Hükûmet tarafından ilimize yapılan yatırımların ne kadar zayıf olduğu anlaşılacaktır' demiştir. Şaroğlu’na hatırlatmak isteriz. TunceliPertekElazığ karayolunda seyir halinde iken önceden kaç virajda dönüyordu, şimdilerde o virajlardan eser var mı.TunceliPülümürErzincan karayolu ise en yakın zamanda yapılacaktır. Tunceli Milletvekili Şaroğlu'da bilir ki önceden ilimizde yollar kesilir, araçlar yakılırdı. Ancak şimdi bırakın yolları kesmeyi hainler başlarını kaldıramıyor niye çünkü TunceliPülümürErzincan karayolunun güvenliği başta olmak üzere huzur şehrimizi hainlerden korumak İçin Güvenlik Kuleleri yapıldı şimdi ise sıra karayolumuza geldi. İnşallah karayolumuzda en kısa zamanda tamamlanacak. Bu iki temel noktada verdiğimiz örnekler dışında AK Parti Hükümetlerimiz döneminde ilimiz Tunceli’ye Cumhuriyet tarihinde yapılmayan hizmetler, yatırımlar gelmiştir. Milletvekili Şaroğlu'nun da soyadını taşıyan bir işletmenin hemen yanında bulunan Tunceli Müzesi ve yine hemen bir başka işletmenin yanında bulunan Munzur Üniversitesi AK Partili Hükümetlerimiz döneminde Tunceli halkımızın hizmetine sunulmuştur"diye konuştu.

Tunceli doğunun Paris'i oldu
Hükümetleri döneminde adeta halkın değimiyle Tunceli'nin doğunun Paris’i olduğuna değinen Tek:"Antalya sahilleri değil Tunceli sahilleri turistlere ev sahipliği yapmış yine gondollara Venedik değil Tunceli ev sahipliği yapmıştır. Tunceli’ye hizmet gelmemesinin en büyük nedeni terör iken terörünün panzehiri olan huzuru Tunceli, AK Partili Hükümetler döneminde yaşamıştır. Tunceli’de yaşayan halkımızda çok iyi bir şekilde biliyor ki çok iyi işler yapıldı. Gün yapılan yatırımları görmezden gelip yedi taş oynar gibi taşları bozma dönemi değildir. Gün Tunceli için hep birlikte hizmet yolunda çalışma dönemidir. Sayısızız hizmetleri, yatırımları burada sayacak değiliz. Cumhuriyet Halk Partili Milletvekillerimiz başta olmak üzere sunulan hizmetleri görmek isteyen olursa AK Parti Tunceli İl Başkanlığı olarak misafir etmeye de hazırız. Zira halkımız ve Tunceli’yi ziyarete gelenler bunları iyi bilir. Pertek virajlarını tarihe gömen AK Parti Hükümetimiz, Allah’ın izniyle Pertek Köprüsüyle ulaşımda yaptığı yatırımlar ile tarihte yerini alacaktır. Kapılarını istihdam başta olmak üzere doğa, hava,su sporları, kültürel ve sanatsal çalışmalara açan Tunceli için hizmet yolunda adım atmaya devam edeceğiz. Ayrıca nüfus ile gelen yatırım tutarı kıyaslandığında çevre illerimizi kıskandıracak oranda yatırım aldığımızı da hatırlatmak isteriz. Son olarak Tuncelimizde var olan huzur ortamı ile birlikte kapılarını teröre kapatan kentimizden bir kez daha Genel Başkanımız,Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetimiz ve devletimizin tüm ilgili birimlerine Tunceli ailesi adına teşekkür ediyorum"diyerek sözlerini tamamladı.

TUNCELİ

21 Aralık 2019 Cumartesi

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