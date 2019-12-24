Tunceli'de "Çay Sizden, Sohbet Bizden" projesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tunceli'de "Çay Sizden, Sohbet Bizden" projesi

İHA

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, yürüttükleri "Çay Sizden, Sohbet Bizden" projesinde önümüzdeki yıl 4 bin aileyi ziyaret etmeyi planlandıklarını aktardı.

Tunceli'de "Çay Sizden, Sohbet Bizden" projesi

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, yürüttükleri “Çay Sizden, Sohbet Bizden” projesinde önümüzdeki yıl 4 bin aileyi ziyaret etmeyi planlandıklarını aktardı.
AK Parti Tunceli İl Başkanlığı tarafından başlatılan "Çay Sizden, Sohbet Bizden" projesinin devam ettiği belirtildi. 2017 yılından itibaren devam edildiği belirtilen proje kapsamında 2020 yılının startı ise çay içmeyi ve demlemeyi çok seven özel bireylerden Serkan Güler’e ziyaretle başlanıldığı kaydedildi. Ziyarette AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Güler ile çay eşliğinde türkü söyledi.
Projenin 2017 yılında başladığını belirten AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek."Basın ve Halkla İlişkiler birimimiz öncülüğünde sosyal sorumluluk projelerimiz devam ediyor. 2017 yılı içerisinde toplam dört adet proje başlatmıştık. Bu projelerimiz hala devam ediyor. Çay Sizden, Sohbet Bizden projemizde bu projelerimizden biriydi. Mahalle başkanlarımız aracılığıyla yada partimize telefon açarak bizleri evlerine davet eden vatandaşlarımız başta olmak üzere şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, engeli olan bireylerimiz, yetim ve öksüz kardeşlerimiz, çeşitli hastalıklardan dolayı tedavi gören vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Bugün de ziyaretlerimiz devam ediyor. 2020 yılı içinde startımızı çay içmeyi çok seven, kentimizde çay denilince akla ilk gelen Serkan kardeşimizin evinden vermek istedik”dedi.
Proje kapsamında 2020 yılında sadece kent merkezinde 2 bin 20 aileyi ziyaret edeceklerine değinen Tek, il genelinde ise 4 bin aileye gitmeyi planladıklarını kaydetti.

TUNCELİ

24 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 14:50
  • AKŞAM 17:11
  • YATSI 18:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkların çayda elektrik verilerek telef edilmesine soruşturma
YEREL HABERLER Balıkların çayda elektrik verilerek telef edilmesine ...
Tedavisi tamamlanan kara akbaba, doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Tedavisi tamamlanan kara akbaba, doğaya bırakıldı
Munzur'da bulunmuştu, o kara akbaba iyileşti doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Munzur'da bulunmuştu, o kara akbaba iyileşti doğaya ...
Tunceli'deki 4.2'lik deprem
YEREL HABERLER Tunceli'deki 4.2'lik deprem
Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Tunceli'de yangın: 2 ev zarar gördü
YEREL HABERLER Tunceli'de yangın: 2 ev zarar gördü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X