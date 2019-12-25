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Tunceli'de nene mirası kilimler "ilmik ilmik" gün yüzüne çıkıyor

İHA

Tunceli'nin Hozat ilçesinde dokumacılığı öğrenen ve ailelerine ekonomik destek sağlayan kadınlar, nene mirası unutulmaya yüz tutmuş cicim ve kilimleri gün yüzüne çıkıyor.

Tunceli'de nene mirası kilimler "ilmik ilmik" gün yüzüne çıkıyor

Tunceli’nin Hozat ilçesinde dokumacılığı öğrenen ve ailelerine ekonomik destek sağlayan kadınlar, nene mirası unutulmaya yüz tutmuş cicim ve kilimleri gün yüzüne çıkıyor.
İlçede Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan cicim ve kilim dokumacılığı kursuna 50 kadın kursiyer katılıyor. 3 usta öğreticiden ders alan kursiyerler, cicim, kilim, seccade, çanta gibi ürünlerin ilmik ilmik üretilmesini sağlıyor. Hem unutulmaya yüz tutmuş meslek tekrar gün yüzüne çıkıyor, hem de kadınlar ailelerine ekonomik destek sağlıyor.
Halk eğitim bünyesinde 13 aktif kurs açıldığını ve bunlardan 5’inin kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere yönelik olduğunu belirten Okulun Müdürü Atilla Bulut, cicim ve kilim dokumacılığı kursunun özelliği unutulmaya yüz tutmuş eserleri ortaya çıkarmakla ilgili. Biz de asıl bu noktayla ilgileniyoruz. Çünkü toplum içinde bu işi yapmaya çalışan çok kimse kalmadı. Biz de kursiyer ve usta öğretici konusunda sıkıntı çekiyoruz. Daha çok orta yaş üstü kadınlar rağbet ediyor. Bu noktada Munzur Üniversitesi burada bir yüksekokul, bölüm açsa genç potansiyel yakalanabilir. Onun dışında ilçemizde genç bulmak normal şartlarda zor. Bu kurslar için zor denecek kadar az" dedi.

Annesinden öğrendi usta öğreticilik yapıyor
Cicim ve halı dokumayı annesinden öğrenen 60 yaşındaki Elmas Kahraman da sanatıyla halk eğitim merkezinde usta öğreticilik yapmaya başladı. Geçmişte elektrik olmadığı için cicim ve kilimleri idare lambaları ışığında yaptıklarını anımsatan Kahraman, “Mesleği annemden öğrendim. Ben de mesleği halk eğitimde kendimce devam ettiriyorum. Mahalle mahalle gezerek gençlere bu mesleği öğrenin diyorum. Bu meslek unutulmaya yüz tutmuş. Çok güzel bir meslek. Yapılınca para da kazanılıyor. Yardımcı olunsa, destek olunsa ürünleri satıyoruz. Bu kursta siparişlere göre heybe, çanta, cicim, yolluk, seccade gibi ürünler ortaya çıkarıyoruz” diye konuştu.
Kursta usta öğreticilik yapan Hanife Bozkurt ise, "15 yıldır cicim ve kilim dokumacılığı işini yapıyorum. Öğrenci olarak başladım şu anda usta öğrenci olarak çalışıyorum. Cicim, heybe, çanta, seccade, yolluk, aklınıza gelen her şeyi üretiyoruz. Vali beyden, kaymakam beyden destek istediğimizde destek oluyorlar. Diğer vatandaşların da kurumların da bu duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz. Gençlere de tavsiyem gelsinler bu mesleği öğrensinler, bu meslek kaybolmasın” diye konuştu.

Okulunu okudu, dokumacılık yapmaya başladı
Halk eğitim merkezinde kilimcilik kursunun eğitmenliği yapan Bingöl Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü mezunu Arzu Kahraman da, "Daha çok yaşlılarda var bu heves. Gençleri çekmeye çalışıyoruz ama çoğu farklı dallar, farklı meslekler arıyorlar. Burayı tercih etmiyorlar. Bu mesleği devlet daha çok desteklese kadınlar daha çok gelecek. Daha fazla üretilecek. Eskiden insanlar bu işleri çok yapıyormuş. Şimdi yavaş yavaş bıraktılar. Yapılsa çok güzel olur. Yurt dışına satılabilir bu ürünler” şeklinde konuştu.

TUNCELİ

25 Aralık 2019 Çarşamba

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