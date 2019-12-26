Tunceli’de görsel sanatsal dersi materyalleri dağıtımı başladı

Tunceli'de görsel sanatsal derslerinin verimli şekilde işlenmesi amacıyla alınan materyaller dağıtılmaya başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda kültür, sanat ve spor derslerinin verimli şekilde işlenmesi amacıyla öğretmenler tarafından ders materyalleri belirlendi. Görsel Sanatlar dersi için il merkezi ve ilçelerdeki tüm okullar için satın alınan materyalleri merkez Hürriyet Ortaokulu’ndan başlandı.

Materyalleri teslim eden İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, göreve başladıktan sonra kültür, sanat ve sportif faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmesi için söz verdiğini söyledi.

Çocukların erken yaşlardan itibaren sanatsal ve sportif faaliyetlerle buluşmasının dönüştürücü ve iyileştirici gücüne inandığını kaydeden Ekmekci, “Bu branşlarla olan ilgi ve tutumları, öğrencilerimizin okul başarısından kimlik gelişimine kadar pek çok gelişimsel alanını etkilemektedir. Biliyoruz ki sanatla uğraşmanın sorgulama, araştırma, hayal gücünü kullanma, eleştirel düşünebilme, kendini ifade etme, empati kurma gibi becerileri kazandırma potansiyeli de var”dedi.

Bazı eğitimci ve velilerin sınav kaygısıyla yanlış algılar nedeniyle sanatsal ve sportif faaliyetleri ihmal ettiklerini dile getiren Ekmekci, “Buna karşın bakanlığımız ve müdürlüğümüzün öncülüğünde okullarımızda yapılan atölyeleri gördükçe büyük bir mutluluk duyuyorum. İdarecilikte asıl olanın eğitimci kimliğimize uygun, çocukların kişilik gelişimlerine doğrudan etki eden işler yapmak olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de müdürlük olarak ilimizde Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi ve Müzik derslerinin desteklenip ağırlık kazanması adına ısrarla güzel adımlar atmaktayız. Yürütülen atölye çalışmaları ve sanatsal, sportif çalışmalarla olumlu bir öğrenme ve etkileşim ortamı sağlandığını görmekteyiz. Sosyal problemler sanat ve spor yoluyla odağa alındığında, çocukların içinde yaşamak istedikleri çevreyi daha iyi düşünmeleri, toplumsal sorumluluk duygularının artması mümkün oluyor"diye konuştu.

TUNCELİ 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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