Tunceli'de silahla vurulan yaban keçisi ölü bulundu

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde koruma altındaki, avlanmaları yasak olan yaban keçisi, kaçak avcılar tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Pülümür ilçesindeki Sansa Vadisi yakınlarındaki Kozluca köyü sakinleri, koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan yaban keçisini vurulmuş olarak bulunca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Tunceli Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri bölgede araştırma yaparken, öldürülen yaban keçisine, incelenmek üzere Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.



TUNCELİ 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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