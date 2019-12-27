Ovacık’ta okullara kar tatili

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Tunceli’nin Ovacık ilçesindeki okullar kar yağışı nedeniyle bir gün süreyle tatil edildi.

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 15 santimi geçtiği ilçede tüm ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

TUNCELİ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:03

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