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Ovacık’ta okullara kar tatili

İHA

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki okullar kar yağışı nedeniyle bir gün süreyle tatil edildi.

Tunceli’nin Ovacık ilçesindeki okullar kar yağışı nedeniyle bir gün süreyle tatil edildi.
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 15 santimi geçtiği ilçede tüm ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

TUNCELİ

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:33
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 14:52
  • AKŞAM 17:12
  • YATSI 18:36
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