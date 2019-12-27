Tunceli’de "Mesleki Yarışmalar" finali yapıldı

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Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde mesleki yarışmalar finali yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen imam hatip ortaokulları arasındaki mesleki yarışmalar finali Çemişgezek ilçesinde Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Final programında, Ortaokul ve Lise düzeyinde Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma, Ezan Okuma ve Hutbe Okuma dallarında yarışmalar düzenlendi. Programa, İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Ali Ekber Küçük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İzzet Demir, ilçe müftüleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

TUNCELİ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:03

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